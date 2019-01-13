İkinci Amatör Küme Fikstürü Çekildi

2018-2019 Futbol
sezonu İkinci Amatör Küme fikstürü dün saat 14.00'de Sümer Amatör Küme Evi'nde çekildi.
Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşen fikstür çekimine Kayseri
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, Futbol İl Temsilcisi yardımcıları Şevki Dursun ile Burhan Çerçioğlu, ASKF Genel Sekreteri Hürriyet
Yücel, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri ve misafirleri katıldı. 16-17 Şubat tarihinde başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de takımlar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
"İlk kez 31 takımla oynanacak"
İkinci Amatör Küme tarihinde ilk kez 31 takımla oynanacak. 2018-2019 futbol sezonunda yoğun bir katılım gerçekleşecek. İkinci Amatör Küme'de A-B-C Grupları 8'er takımla D Grubu ise 7 takımla mücadele edecek. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
A Grubu 1.Hafta Maçları
Büyüleyenspor-Kafkasspor
Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor Yeni Mahalle
Yeni Ufuklarspor-Anadolu Yıldızları Felahiye
Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu
B Grubu 1.Hafta Maçları Yeşilhisar
Gençlikspor- İncesu
Erdemspor Kıranardı
Belediyespor-Ambar Kızılırmakspor
Kayseri Atletikspor- Mevlana
Yıldızspor
Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor
C Grubu 1.Hafta Maçları
İncesu Gençlikspor- Kocasinan
Gençlikspor Bünyan
Belediyespor-Fevzi Çakmakspor
Makftispor-Kılıçaslan Yıldızspor
Sosun Birlikspor-Göktürkspor
D Grubu 1.Hafta Maçları Palas
Belediyespor-Sarızspor
Erciyes İdman Gücü-Gazi Osman Paşaspor Güneşli
Gençlikspor-Sümerspor Yıldırım Beyazıt
Şafakspor BAY - KAYSERİ