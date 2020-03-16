İkinci Amatör Küme U-19 Fikstürü 20 Mart'ta yapılacak

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi fikstür çekiminin 20 Mart Cuma günü yapılacağı açıklandı.



Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan duyuruda 4-5 Nisan tarihlerinde başlayacak olan 2. Amatör U-19 Gençler Ligi fikstürünün 20 Mart 2020 Sümer Amatör Evinde saat 16.00'de çekileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada, şimdiye kadar bu lig için Develispor, Tomarza Belediye, Akkışla Gençlik, Yerköyspor, Argıncık Esnaf, Gültepespor, Buğdaylıspor, Talas Anayurt, Y.B.Şafak, Simya Koleji, Kocasinan Gençlik, Göktürkspor, Cırgalanspor, Gaziosmanpaşa, Güneşspor, Kocasinan Ülkü, Argıncıkspor, Amarat Gençlik, Sanayi Esnafspor, Kafkasspor, Kayseri İdman Yurdu, Trabzon 3861 ve Büyüleyenspor takımlarının başvuru yaptığının altı çizildi. - KAYSERİ