İkinci Amatör Küme U-19 Ligi Fikstürü Çekildi

2018-2019 futbol sezonu İkinci Amatör Küme U-19 fikstür çekimi dün Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.
3 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği İkinci Amatör Küme U-19 Liginde her grupta 8 takım kıyasıya mücadele edecek. Tek devreli oynanacak olan İkinci Amatör Küme U-19 Liginde ilk sırayı alan takımlar direk olarak bir üst lige çıkacak. İkinci olan takımlar ise Play-Off oynayacak ve ardından bir takım daha bir üst lige çıkacak.
A Grubu
Argıncıkspor, Özvatan
Gençlikspor, Gültepespor, Kayseri
Demirspor, Cırgalanspor, Kocasinan
Ülküspor, Akkışla
Gençlikspor, Amarat
Gençlikspor
B Grubu
Sanayi Esnafspor, Buğdaylıspor, Mevlana
Yıldızspor, Gazi Osman Paşaspor, Trabzon
3861 Spor, Enes Gençlikspor, Kayseri Atletikspor, Talas
Anayurtspor
C Grubu
Sindelhöyükspor, Kayseri Barogücü, Kayseri Meysuspor, Kafkasspor, Yeni Esenspor, Yavuzspor, Develispor, Sarızspor - KAYSERİ