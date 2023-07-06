İkinci araç kararı 3 sıfır sildirdi - Son Dakika
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İkinci araç kararı 3 sıfır sildirdi

İkinci araç kararı 3 sıfır sildirdi

06.07.2023 17:28

İKİNCİ el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

İKİNCİ el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın ardından bazı internet satış sitelerinden 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, "Biz önde gelen sitelerin genel müdür ve yardımcıları ile görüştük. Açıkçası bunlar çok az sayıda ama sosyal medyada sanki herkes böyle yapıyormuş gibi bir hava yaratıldığını söylediler ve hemen anında onlara müdahale ediliyor. Ben vatandaşlarımıza, satıcılara şöyle bir tavsiyede de bulunayım. Bu tarz uygulamalara düşünmesinler. Çünkü bunlar çok kolay tespit edilebilecek ve bakanlık tarafından zaten bu tarz uygulamaları denetleniyor. Hemen anında takip edilip cezalandırılabilecek uygulamalar" dedi.

Kaynak: DHA
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