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İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar - Son Dakika

İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar

31.05.2021 21:42

İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar Tekneleri evleri oldu Pandemi dolayısıyla izole yaşamak için son dönemde gözde olan teknede yaşamı, onlar 15 senedir uyguluyor.

İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar

Tekneleri evleri oldu

MUĞLA - Pandemi dolayısıyla izole yaşamak için son dönemde gözde olan teknede yaşamı, onlar 15 senedir uyguluyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaan ve Gamze Erdem çifti 15 yıldır teknede izole bir şekilde hayatlarını devam ettiriyor.

İstanbul'daki firmalarda yönetici olarak görevlerde bulunan Erdem çifti önce aralıklı sonrasında ise devamlı olmak üzere 15 seneden bu yana teknede yaşıyor. İstanbul'da hayatlarına devam ederken, Marmaris'e yerleşen çift burada hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu tadıyor.

"Uzun zamandır teknede yaşıyoruz"

Büyük bir firmada satış koordinatörlüğü yapan Gamze Erdem, "İstanbul'da Fenerbahçe'de de teknede yaşıyorduk ama orada evimiz de vardı. İş yaşantımız devam ettiği için kışları hafta sonları, yazları ise bir fiil teknede kalıyorduk. Temel ihtiyaçlar çamaşır yıkamak gibi ihtiyaçlar için eve gidiyorduk ama hemen teknemize dönüyorduk. Yani aslında çok uzun zamandır teknede yaşıyoruz. Eşim ile tanışmadan önce deniz ile ilgim Yalova'da yazlığımız vardı, işte orada girdiğimiz deniz kadardı. Yelkenmiş tekneymiş hiç fikrim yoktu. Kaan ile evlendikten sonra ilgim arttı hatta içinde yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuk yaşlardan bu yana denizle iç içe yaşamış"

Emekli olduktan sonra tekne yapımı ve teknede yaşam ile ilgili eğitimler vermeye devam eden, 3 kuşaktır deniz aşığı bir ailen gelen Kaan Erdem, "Ben doğuştan şanslıyım dedem liman reisiydi hatta Marmaris'te reislik yaptığı zamanlarda olmuştur. Babam hava subayı olmasına rağmen sanırım çocukluğundan bu yana içinde olduğu için bir ahtı varmış, 'Oğlum olursa bir tekne yapacağım' diye ben 1 aylıkken babamın yaptığı tekne ile deniz maceram başlamış. Sonraki üniversite yıllarım, lisanslı sporculuğum zamanlarında denizden biraz uzak kalmış olsam da üniversiteden bir arkadaşım ile babamın benim için yaptığı teknenin aynısı yaptık. Deniz de yaşamamın keyfine vardıktan sonra karada yaşamak daha zor geliyor insanlara" dedi.

"Sosyal hayattan kopmamaya da çalışıyoruz"

Marmaris'te resim ve çini kurslarına gittiğini ve bu sayede sosyal hayattan kopmadığını ifade eden Gamze Erdem, "İnsanların 90 metrekare evlere zor sığdığı bir yaşamda 12 metrekarelik bir teknede yaşamak bizim için aşırı kolay. Resim yapıyorum, çini yapıyorum. Her yemeği yapabiliyorum. Sadece çamaşırlarımı yıkamaya veriyorum o kadar da lüksüm olsun diye düşünüyorum" diyerek Türkiye'de tekne bağlama fiyatlarının yüksekliği konusunda şikayetçi olduğunu da belirtti.

"Memleketimin koyları en güzeli"

Önceki sahiplerinin 3 kez dünya turuna çıktıkları tekne ile kendilerinin de bir çok koya gittiklerini ancak dünya turu yapmak gibi fikirleri olmadığını belirten Gamze Erdem "Bence memleketimin koyları en güzel koylar dünya turuna çıkmak tabii ki heyecanlı olur ama önce bu güzel memleketin tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Teknenin bakımını kendileri yapıyor"

Marina'da diğer tekne sakinleri ile derin dostluk bağları oluşturan çift teknenin tüm bakım onarım işlerini kendileri yaparken, düzenli olarak tekneye bakım yapıldığında masrafların en alt limitte kaldığını ifade etti.

İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar
İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar
İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar
İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar

İstanbul, Marmaris, Pandemi, Muğla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar - Son Dakika


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