İkinci baharlarını yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, İtalya'da görüntülendi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ben Affleck ile ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor. Mutlu bir ilişki yaşayan çift, önceki gün 78. Venedik Film Festivali için soluğu İtalya'da aldı.

BALKONDA ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Kalacakları otele giriş yapan çift, balkonda romantik anlar yaşadı. Film festivalinden önce otelin balkonuna çıkan çift, birbirine doyasıya sarıldı. İkilinin o anları ise paparazilerin objektifine takıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

24 Temmuz'da 52. yaşına giren Jennifer Lopez, doğum gününü arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı. Hatta Ben Affleck'in Lopez'e doğum gününde evlilik teklifi ettiği şarkıcının da kabul ettiği ileri sürüldü.

İşte çiftin İtalya'daki romantik anları...