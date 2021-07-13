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Son dakika haberi: Bakan Varank: "Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Varank: "Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız"

13.07.2021 17:57

Son dakika haberler... Sanayi ve Teknoloj Bakanı Mustafa Varank, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'den 63 girişimin 746 milyon dolarlık yatırım aldığını belirterek, "Bu performansla ülkemiz, Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Sanayi ve Teknoloj Bakanı Mustafa Varank, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'den 63 girişimin 746 milyon dolarlık yatırım aldığını belirterek, "Bu performansla ülkemiz, Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı." dedi.

Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 2. Çeyrek Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl Peak Games ile ilk "unicorn"unu Türkiye'deki deyimiyle "Turcorn"unu çıkardığını ve sahip olduğu potansiyeli tüm dünyaya gösterdiğini anımsattı.

Bu başarının bir tesadüf olmadığının bu yıl başında Getir ve Dream Games'in yeni "Turcorn"lar olarak ortaya çıkmasıyla ispatlandığını dile getiren Varank, "2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkarma hedefi" doğrultusunda daha gidilecek yol olduğunu söyledi.

Varank, kısa sürede yaşanılan gelişmeleri görünce bunun ulaşılması zor bir hedef olmadığına işaret ederek, "Girişimcilerimizin özverili çalışmalarıyla bizim de kamu olarak sağladığımız imkan ve desteklerle bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Girişimcilik ekosisteminin 2021'in 2'nci çeyreğinde gösterdiği performansın bunu doğruladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2021 yılı ikinci çeyreğinde, sadece son 3 aylık dönemde, Türkiye'den 63 girişimimiz 746 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu performansla ülkemiz, Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise ülkemizden 129 girişimin 1,3 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaştığını görüyoruz."

"Sanayimiz yeniden büyüme sürecinde"

Varank, dün yaptığı "Türkiye'nin üretimin her alanında gaza bastığı" konusundaki açıklamasına değinerek, şöyle devam etti:

"Ama bunu kabullenemeyen bazı çevreler kendilerince bu ifademle dalga geçmeye çalışmışlar. Tabii onların kara propagandaları bizi yolumuzdan geri çevirmiyor. Girişimcilik rakamlarımız ortada. Mayıs ayı sanayi üretim verileri bugün açıklandı. Sanayimizin pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma ve yeniden büyüme sürecinde olduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında artan üretim endeksi sanayimizin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun en somut göstergesi. Hamdolsun, gerek girişimcilikte gerekse sanayi üretiminde yakaladığımız bu göz dolduran performanslar 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda bizleri daha da cesaretlendiriyor."

Yenilikçi girişimler ve onların yatırım yaptığı yıkıcı teknolojilerin günümüz ekonomilerinde rekabetçiliğin temel belirleyicilerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Varank, startup'ların oluşturdukları katma değerli üretim ve sağladıkları istihdam dolayısıyla ekonominin itici gücü olabildiğine işaret etti.

Varank, bu bilinçle, yüksek teknolojili alanlar başta olmak üzere, başarılı girişimlerin kurulmasını ve girişimciliğin yaygınlaşmasını teşvik ettiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde de girişimcilik için ayrı bir başlık oluşturduklarını hatırlatan Varank, Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu stratejinin çatısı altında uyguladıklarını anlattı.

"TGB sayısını 88'e çıkardık"

Varank, girişimcilik sürecinin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyulan destekleri sağladıklarını belirtti. Varank, kurdukları teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve kuluçka merkezleri gibi yapıların yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde etkinlikleriyle göz doldurduğunu vurguladı.

2002'de sadece 5 olan teknoloji geliştirme bölgesi sayısını 88'e çıkardıklarını bildiren Varank, teknoparkların sayısız başarı hikayelerine ev sahipliği yaptığını anlattı.

Varank, girişimcilik konusunda kullandıkları diğer bir aracın da kuluçka merkezleri olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Genç girişimciler şirket kurmadan kuluçka merkezleri içinde yer alarak mentor ve startup firmalarıyla etkileşim halinde fikirlerini test edebiliyorlar. Buralardaki uygun kiralama imkanı ve ortak kullanım tesislerinden faydalanan girişimciler birçok danışmanlık ve eğitim hizmetinden de ücretsiz faydalanabiliyor. KOSGEB ve kalkınma ajanslarımız aracılığıyla üniversitelerin, STK'lerin, yerel yönetimlerin ve OSB'lerin kuracağı kuluçka merkezlerine ve bu merkezleri kullanan girişimlere Bakanlık olarak destek sağlıyoruz. Bugüne kadar 30'un üzerinde kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledik."

"Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız. Yeter ki fikirleriyle gelsinler"

Altyapı imkanlarının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği fonları oluşturarak mali destekler sağladıklarını anlatan Varank, girişimciliğin temel sorunlarından finansmana erişim konusunda yaptıkları çalışmalardan söz etti.

Varank, girişim sermayesi fonlarının girişimcilik ekosistemi için hayati önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz fonların da başında TechInvesTR geliyor. TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde geliştirdiğimiz programda, bir 'fonların fonu 'mekanizması oluşturduk. Bu fon aracılığıyla Türkiye'de yatırım yapacak 5 girişim sermayesi fonuna katkıda bulunacağız. Bu sayede yaklaşık 1,7 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşılmasını ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişime yatırım yapılmasını öngörüyoruz."

Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden de girişimcilere destek verdiklerini dile getiren Varank, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) programı kapsamında bugüne kadar 12 çağrı açtık ve 35 binin üzerinde iş fikri başvurusu aldık. 4 bin 500 iş fikrini iş planına dönüşerek ikinci aşama panellerinde değerlendirdik. Bunlardan 1500 tanesi destek almaya hak kazanarak teknogirişim firmalarını kurdular. Bu firmalara sağladığımız destek miktarı 300 milyon liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Varank, girişimcilere sağladıkları diğer destekler için "www.yatirimadestek.gov.tr" adresi üzerinden bilgi alınabileceğini belirtti.

Bakan Varank, bir soru üzerine, "Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız. Yeter ki bize fikirleriyle gelsinler. Biz gençlerimizi desteklemek için varız. " dedi.

Girişimciliğe yönelik regülasyonların önemine işaret eden Varank, "Mevzuat anlamında, sektörle de sıkça görüştüm, Türkiye'deki mevzuatın yeterince liberal ve yatırımcıyı koruyan bir mevzuatımız olduğunu söylüyorlar ama biz şu anlamda da açık çek veriyoruz. Eğer Türkiye'de regülasyon, mevzuat anlamında bir sıkıntı olduğunu görüyorsanız lütfen bize söyleyin. Biz Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda STK ve özel sektörle beraber çalışıyoruz. Biz bütün konuları masaya yatırıp Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne geçirebilecek mevzuatları hazırlamaya ve Türkiye'de bu ortamı oluşturmaya hazırız. Biz elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Varank, gençlerden başlamak üzere girişimciliğin kazançlı bir alternatif olduğunun gösterilmesinin gerektiğini dile getirerek, "Gençlere 'Önceliğiniz girişimcilik olsun diyoruz.' ifadesini kullandı.

Bakan Varank'tan, Getir'in Kurucusu Salur'a "Girişim sermayesi fonu kurmayı düşünüyor musun" sorusu

Bakan Varank, etkinliğe katılan Getir Kurucusu Nazım Salur'a da yeni girişimcilere destek olmak için neler yaptığını ve girişim sermayesi fonu kurmayı düşünüp düşünmediğini sordu.

Salur da Bakan Varank'a "Bu bizim Türk toplumuna, bu topraklara borcumuz. Sadece zamanlamasını doğru yapmamız lazım. Getir'in işleri ile alakalı Start up'lara yatırım yapmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda bir miktar fon oluşturarak öncülük edersek birçok eşimiz dostumuz da 'Biz de fona yatırım yaparız' diyor. Burada birkaç yüz milyon dolarlık fon oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Bunu doğru zamanda yapmamız lazım. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde benim de böyle bir niyetim var. " yanıtını verdi.

Son dakika haberi: Bakan Varank: Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız
Son dakika haberi: Bakan Varank: Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız
Son dakika haberi: Bakan Varank: Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız
Son dakika haberi: Bakan Varank: Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız
Son dakika haberi: Bakan Varank: Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız
Son dakika haberi: Bakan Varank: Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız
Son dakika haberi: Bakan Varank: Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız

Finlandiya, Yatırım, Türkiye, Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Varank: 'Biz her aşamada girişimcilerin, gençlerimizin yanındayız' - Son Dakika Ekonomi


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