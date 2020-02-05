Son Dakika › Güncel › İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti
7 saat önce
AFAD: "Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
AFAD: " Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı."
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Donald Trump, azil soruşturmasında aklandı