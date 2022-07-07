İkinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na Daha Fazla Şirket Katılacak - Son Dakika
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İkinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na Daha Fazla Şirket Katılacak

07.07.2022 21:50
İkinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na Daha Fazla Şirket Katılacak

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin en güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 26-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ikinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na daha fazla şirketin katılacağını belirtti.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin en güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 26-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ikinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na daha fazla şirketin katılacağını belirtti. Shu, olağan basın toplantısında, fuara katılan firma sayısının geçen yılki rakamın üzerinde olacağını ve sergi alanının 80 bin metrekareden 100 bin metrekareye genişletildiğini söyledi.

Sözcü, fuara 40 binden fazla alıcının katılmasının beklendiğini vurguladı. Fuarda yurtdışı işletmeler için ayrılan sergi alanı oranı, geçen yılki yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarıldı. Japon, Fransız ve ABD'li firmaların her biri yaklaşık 3 bin metrekarelik toplam sergi alanına sahip olacak. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına taraf ülkeler için de sergi alanları yaklaşık yüzde 20 oranında genişletildi. Fuar sırasında 100'den fazla etkinliğin düzenleneceğini söyleyen Shu, tüketim ve Hainan serbest ticaret limanının inşasıyla ilgili bir dizi rapor ve endeksin yayınlanacağını belirtti. Sözcü, "Fuar gibi tüketim teşvik faaliyetlerine ev sahipliği yaparak, yerli tüketici pazarının toparlanmasını ve sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı, ayrıca ekonomik büyümeyi yönlendirmede tüketimin rolünden daha iyi yararlanmayı amaçlıyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na Daha Fazla Şirket Katılacak - Son Dakika

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