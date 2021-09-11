İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları

Ünlü şarkıcı Bengü, kısa bir süre sonra ikinci çocuğunu kucağına alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne alan ve giydiği kıyafet çok beğenilen ünlü şarkıcıdan yeni hamilelik pozları geldi. Dünyaya gelecek oğluna eşi Selim Selimoğlu'nun adını verecek şarkıcı, karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Bengü, "Son hamiş fotoları; çünkü hoş geldin 8'inci ay" yazarak, kalp emojisi koydu. Şarkıcı, etiket olarak ise, "Bebek yükleniyor" diye yazdı. Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kaynak: Snob Magazin
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