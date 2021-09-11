İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları

Kürsüde Bush'la anısını anlattı: Bize sadece iki günlüğüne verip hemen geri aldılar

Aşı karşıtları miting yaptı! Hadi aşıya karşısınız anladık da keşke maske taksaydınız

Başka bir kadınla basılınca aklına ilk geleni yaptı! Filmleri aratmayacak anlar kamerada

Ünlü şarkıcı Bengü, kısa bir süre sonra ikinci çocuğunu kucağına alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne alan ve giydiği kıyafet çok beğenilen ünlü şarkıcıdan yeni hamilelik pozları geldi. Dünyaya gelecek oğluna eşi Selim Selimoğlu'nun adını verecek şarkıcı, karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

"SON HAMİŞ FOTOLARI"

Bengü, "Son hamiş fotoları; çünkü hoş geldin 8'inci ay" yazarak, kalp emojisi koydu. Şarkıcı, etiket olarak ise, "Bebek yükleniyor" diye yazdı. Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.