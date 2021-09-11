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İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları - Son Dakika

İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları

11.09.2021 18:01

İkinci çocuğunu kucağına almasına 1 ay kalan ünlü şarkıcı Bengü, doğumdan önceki son aydan hamilelik pozlarını sevenleriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Bengü, kısa bir süre sonra ikinci çocuğunu kucağına alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne alan ve giydiği kıyafet çok beğenilen ünlü şarkıcıdan yeni hamilelik pozları geldi. Dünyaya gelecek oğluna eşi Selim Selimoğlu'nun adını verecek şarkıcı, karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

"SON HAMİŞ FOTOLARI"

Bengü, "Son hamiş fotoları; çünkü hoş geldin 8'inci ay" yazarak, kalp emojisi koydu. Şarkıcı, etiket olarak ise, "Bebek yükleniyor" diye yazdı. Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bengü'den hamilelik pozları
Bengü'den hamilelik pozları
Bengü'den hamilelik pozları
İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları

30 Ağustos, Bengü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları - Son Dakika
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