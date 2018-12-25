İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün Vefatının 45. Yılı

Malatya'da, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 45. anma törenine katıldı.

Malatya'da, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 45. anma törenine katıldı.



Valilik önünde düzenlenen törenin sona ermesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kiraz, İsmet İnönü'nün çizdiği yolda yürümeye devam edeceklerini belirtti.



Cumhuriyetin kurulmasında İsmet İnönü'nün önemli roller üstlendiğini aktaran Kiraz, şöyle devam etti:



"Partimizin onursal genel başkanı olarak uzun süre genel başkanlığımızı yapmış olan İsmet İnönü'nün çizdiği yolda, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Maalesef onların ortaya koyduğu hedeflere henüz ulaşmış değiliz. Onun için yolumuz uzun, mücadelemiz yoğun. Bu yoğun mücadeleyle, bu uzun yolda yürümeye devam edeceğiz. 45. ölüm yılında bir kez daha hemşehrimiz, büyük kahraman, büyük devlet adamı İsmet Paşamızı şükranla, minnetle hep birlikte anıyoruz."

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