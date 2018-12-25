Son Dakika Haberleri: İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün Vefatının 45. Yılı

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün Vefatının 45. Yılı

1 saat önce

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 45. yılında Kırklareli'nde düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün Vefatının 45. Yılı, System.String[]
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 45. yılında Kırklareli'nde düzenlenen törenle anıldı.

Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde İsmet İnönü Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Geriş ve beraberindeki parti üyeleri çiçek bıraktı.

Geriş, burada yaptığı konuşmada, İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

İsmet İnönü'nün Atatürk'ten devraldığı demokrasi bayrağını bir adım daha ileriye taşıyarak bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Geriş, İnönü'yü hiçbir zaman unutamadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Kırklareli, İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı, Güncel
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