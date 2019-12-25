İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı - Son Dakika
Son Dakika Politika İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı - Son Dakika

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez sembolü, demokrasi tarihimizin onur ve gurur kaynağı olmayı sürdürecek, mimarı olduğu Cumhuriyetle birlikte ilelebet yaşayacaktır.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, " İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez sembolü, demokrasi tarihimizin onur ve gurur kaynağı olmayı sürdürecek, mimarı olduğu Cumhuriyetle birlikte ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46'ncı yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

İsmet İnönü'nün, Türkiye'nin en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber, yoksullukla açlıkla salgınlarla ve diğer tüm maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen, laik ve modern bir cumhuriyet yaratma hayaliyle hayatı pahasına destansı mücadeleler veren cesur, onurlu ve dahiyane bir devrimci olduğunu belirtti.

İnönü'ye saldıranların asıl hedefinin laik Cumhuriyetin değerleri ve kazanımları olduğunu savunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"İnönü'nün anısından duydukları korku, Cumhuriyete karşı açıkça besledikleri nefretten kaynaklanmaktadır. İnönü, ölümünün 46. yılında dahi laik Cumhuriyet yolunda en önemli sembollerden biri olmayı sürdürmekte, Cumhuriyet düşmanlarını rahatsız etmeye devam etmektedir. Bu itibar suikastçılarının çabaları, İnönü'nün anısına zarar vermeyi başaramadığı gibi bir Cumhuriyet kahramanı ve Malatya'nın medarıiftiharı olan İsmet İnönü'nün saygınlığına saygınlık, itibarına itibar katmaktadır. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez sembolü, demokrasi tarihimizin onur ve gurur kaynağı olmayı sürdürecek, mimarı olduğu Cumhuriyetle birlikte ilelebet yaşayacaktır."

Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor
Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur" İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

Son Dakika Haberleri
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber
20:06 Kar yağışı kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika Haber
19:58 Sakarya'da "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi açıldı - Son Dakika Haber
19:56 Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti - Son Dakika Haber
19:55 Yangında tüm eşyaları kül oldu - Son Dakika Haber
19:52 Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]