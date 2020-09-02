"İkinci dalga gelse bile Covid-19 dışı hastaların tedavileri aksamayacak" - Son Dakika

DÜNYADA, çoğu ülkenin koronavirüsün ikinci dalgasıyla boğuştuğunu belirten Özel Ankara Umut Hastanesi Tıbbi Direktörü Doç.Dr. Mehmet Bilgehan Yüksel, "Bir kısım doktorlarımız salgının en ön cephesinde savaş verirken biz de cephenin gerisinde destek veren birer nefer gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, ikinci dalga gelse bile Covid-19 dışı hastaların tedavilerini aksatmamak" şeklinde konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınalanan Covid-19 haritasında yayınlanan verilere göre, Çoğu ülke ikinci dalga ile boğuşmaya başladı. Avrupa'da Covid-19'un merkezi sayılan İspanya'da, hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 25 bine yakın artış yaşanırken toplam vaka sayısı 500 bine yaklaştı. ABD'de vaka sayısı önlenemez yükselişle 6 milyon 200 bin kişinin üzerine çıktı. Covid-19'un Asya'daki merkezi Hindistan'da da geçtiğimiz cumartesi günü 76 bin 472 yeni vaka açıklanırken toplam vaka sayısı 4 milyon sınırına dayandı.

Türkiye'de ise vaka sayısı son dönemde hafif yükseliş gözlenirken, uzmanlar bu yükselişin Kurban Bayramı'nda normalleşme adımlarının vatandaşlar tarafından gevşetilmesinden kaynaklandığı belirtti. Türkiye'de son verilere göre toplam vaka sayısı 270 bin civarında seyrediyor."SAĞLIK SAVAŞÇILARINA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"Türkiye'de özel hastanelerin ve devlet hastanelerinin ortaklaşa çalışmasnın Covid-19 hasta sayısının kontrol altına alınması ve ölüm oranlarının düşürülmesinde en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Özel Ankara Umut Hastanesi CEO'su Dr. Fedakar Günsili, "Dünyanın pek çok ülkesine kıyasla sağlık savaşçılarımız, elini taşın altına koyarak insanüstü bir mücadeleyle hastaların iyileşme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Sağlık personellerimiz, tüm dünyada trajediye dönen pandemi sınavından tam not alarak geçiyor" dedi.Türkiye'de, 1 Ocak 2020 itibarıyla toplam doktor sayısının 164 bin 594 iken toplam hemşire sayısının da 198 bin 465 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Dr. Günsili, "Bununla birlikte, doktorların yüzde 61,4'ü Sağlık Bakanlığı'nda, yüzde 20,4'ü üniversitelerde ve yüzde 18,2'si özel sektörde çalışıyor. Ayrıca, Türkiye'de kamu ve özel sektör birlikte 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi bulunuyor" ifadelerini kullandı."TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜMÜZ TARIHINDEKI EN BÜYÜK SINAVDAN GEÇIYOR"Pandemi hastanesi olarak belirlenen sağlık kuruluşlarının sadece Covid-19 hastalarına yoğunlaştığı için diğer hastaların tedavi süreçlerinin yürütülmesine ve sağlıklarına kavuşmalarına odaklandıklarının altını çizen Özel Ankara Umut Hastanesi Tıbbi Direktörü Doç.Dr. Mehmet Bilgehan Yüksel, "Türk sağlık sektörümüz tarihindeki en büyük sınavdan geçiyor. Ankara Umut Hastanesi olarak biz de pandemi hastanesi olmamamıza rağmen Covid-19 hastası olmayan fakat sağlığına kavuşmak isteyen bütün vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmaları için çaba saf ediyoruz. Bizim için bu bir bayrak yarışı sayılıyor. Bir kısım doktorlarımız salgının en ön cephesinde savaş verirken biz de cephenin gerisinde destek veren birer nefer gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, ikinci dalga gelse bile Covid-19 dışı hastaların tedavilerini aksatmamak" şeklinde konuştu.

Hükümetin güçlü bir sağlık sistemi kurulmasını sağlamak adına 2002 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi sonucunda Türkiye'de hizmet veren hastanelerin yüzde 40'ının özel hastanelerden oluştuğunu kaydeden Doç.Dr. Yüksel, "Sağlık yatırımlarının yüzde 75'ini de özel sektör gerçekleştiriyor. Sağlıkta liberalizasyon, hizmet tedariğinde özel sektörün alanının daha da genişletilmesini ve bu bağlamda özel hastaneciliğin teşvikini zaruri kılıyor. Liberalizasyonla oluşturulan katma değer, kamunun finansman yükünü hafifletecek ve ülke ekonomisinin daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunacaktır" dedi.