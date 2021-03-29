Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

29.03.2021 13:16

Son dakika gelişmesine göre İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildiMUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen ikinci dalga 'huzur' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye...

İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen ikinci dalga 'huzur' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden özel bir bankanın çalışanı Fatih.S.'nin kredi başvurusu olumsuz sonuçlanan müşterileri, çeteye yönlendirdiği ve bunun karşılığında para aldığı tespit edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 23 ayrı adrese geçen 17 Eylül tarihinde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen Ahmet Faruk A., Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli memur E.G. ile M.K., A.G., U.Ç., A.K.B., M.Z.S., R.K., E.Y., K.S., E.B., A.Ö. ve A.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 26 çeyrek altın, 12 gram altın, 170 euro, 300 dolar, 57 bin 50 TL, 4 bilgisayar, 14 araç satış sözleşmesi, 28 tabanca fişeği, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 46 tapu, 1 muşta, 14 yazılı belge, toplam 564 bin 500 lira değerinde 33 senet, 1 fatura, 3 banka dekontu, 8 flash bellek, 15 CD, isimlerin yazılı olduğu 3 ajanda, 3 hafıza kartı, 5 hard disk, 8 cep telefonu, 9 borçluların yazılı olduğu senet defteri ve toplam 90 bin 600 liralık 2 çek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Mart'ta adliyeye sevk edilen çete lideri Ahmet Faruk A., memur E.G. ile M.K., ve A.K.B., tutuklandı. Diğer şüphelilerden 7'si savcılıktan, 2'si sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE OLDU, KAYIPLARA KARIŞTI

Geçen 26 Mart Cuma günü tahliye edilen 4 şüpheliden 3'ü bir üst mahkemenin itirazı üzerine tekrar tutuklanırken, firari olan çete lideri Ahmet Faruk A'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

BANKADAN KREDİ ALAMAYAN MÜŞTERİLERİ ÇETEYE YÖNLENDİRDİĞİ BELİRLENDİ

Yeni ele geçen deliller neticesinde kimlik tespiti yapılan ikinci dalgada, 6 şüpheli hakkında 26 Mart'ta Muğla merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ile icra dosyaları ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler banka çalışanı F.S., iş insanı F.Ç. ile K.K.Ö., E.S., Ö.A. ve H.Ş., adliyeye sevk edildi.

Özel bir bankanın çalışanı F.S.'nin kredi değerlendirmesi olumsuz sonuçlanan müşterileri, çeteye yönlendirdiği ve bunun karşılığında para aldığı tespit edildi.

Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Memur, Kredi, Muğla, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MUĞLA İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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