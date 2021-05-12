Çakardan ceza yiyen sürücü bir kez daha çakarla yakalandı - Son Dakika

Çakardan ceza yiyen sürücü bir kez daha çakarla yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan polis çakarı bulunan otomobil kilometrelerce kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan çakarlı otomobilin daha önce de ceza yediği öğrenildi.

Olay, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur polis noktasında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AK 911 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet O.D., polis noktasında uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil yaklaşık 20 kilometre kovalamaca sonucu Candan Tarhan Bulvarı üzerinde ekiplerin yolu kesmesi sonucu kıskıvrak yakalandı. Araçtan indirilen sürücüye polis çakarının neden takılı olduğunu sorduğunda sürücü cevap vermedi. Polisin dur ihtarına uymama, polis çakarı takma ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle sürücüye toplamda 5 bin 103 TL idari para cezası kesildi. Mehmet O.D.'nin 2018 yılında da izinsiz çakar takmaktan ceza yediği öğrenildi.