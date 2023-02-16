Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne sergiliyor. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin karlı havada enkaz başında yakalandıkları 7.6 büyüklüğündeki depreme ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Mahşeri andıran görüntülerde sık sık tekbir getiriliyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İkinci depremde mahşeri andıran görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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