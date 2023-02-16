İkinci depremde mahşeri andıran görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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İkinci depremde mahşeri andıran görüntüler ortaya çıktı

16.02.2023 19:18

İkinci depremde mahşeri andıran görüntüler ortaya çıktı Arama kurtarma ekipleri ikinci depreme enkaz başında böyle yakalandıKAHRAMANMARAŞ – Kahramanmaraş merkezli yaşanan ikinci büyük depremde enkaz başında yakalanan arama kurtarma ekiplerine ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, yaşananlar...

İkinci depremde mahşeri andıran görüntüler ortaya çıktı

Arama kurtarma ekipleri ikinci depreme enkaz başında böyle yakalandı

KAHRAMANMARAŞ – Kahramanmaraş merkezli yaşanan ikinci büyük depremde enkaz başında yakalanan arama kurtarma ekiplerine ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, yaşananlar ise mahşeri andırıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne sergiliyor. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin karlı havada enkaz başında yakalandıkları 7.6 büyüklüğündeki depreme ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Mahşeri andıran görüntülerde sık sık tekbir getiriliyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkinci depremde mahşeri andıran görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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