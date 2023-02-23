Malatya 'da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.