İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı

23.02.2023 21:53

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı. Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı Çadırda kalan depremzede çocuklara moral Çadırda kalan depremzede çocuklara moral

Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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