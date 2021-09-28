Son dakika haberi | Bakan Koca: "Virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım"

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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