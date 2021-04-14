İkinci doz aşılarını ihmal etmemeyin - Son Dakika

Bursa'da yürütülen aşı çalışmaları hakkında açıklama bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, birinci doz aşılarını yaptıran vatandaşları, ikinci doz aşılarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Bursa'da şu ana kadar 430 bine yakın birinci doz, 300 bine yakın da ikinci doz aşı uygulaması yapıldığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, aşılamada 750 bin rakamına yaklaştıklarını belirtti.

Aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmaktan kaçınan kişilerin olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz "Bu süreçte aşıdan kaçmak için hiçbir bahanenin olmaması gerekiyor. Çünkü bağışıklama, en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer alırken, aşılama çalışmalarının en temel kavramı toplum bağışıklığıdır. Maalesef, aşı konusu çeşitli spekülasyonlara maruz kalıyor. Şu an bağışıklama için elimizdeki en iyi ve en bilinen yöntem aşıdır. Aşı sırası gelip, randevu almayanlar ve randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmeyenler var. Özellikle vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu dönemde aşı sırası gelen vatandaşlarımız, mutlaka aşılarını olmalılar" diye konuştu.

İkinci Doz İle Tam Koruma

İlk aşılarını yaptıran vatandaşların ikinci doz aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "İlk doz aşısını olan bazı vatandaşlarımız, bunun rehaveti ile ikinci doz için randevularını alıp, aşılarını yaptırmıyor. Hiç kimse böyle bir rehavete kapılmamalıdır. Aşının etkinliğini ancak ikinci doz uygulandığı takdirde tam anlamıyla görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Mutlaka Randevunuzu Alın

Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda halen 60 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına devam edildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Vatandaşlarımızın aşı için mutlaka randevu alması gerekiyor. Bu kişiler, Alo 182 veya MHRS uygulaması üzerinden randevu oluşturduktan sonra tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde veya aile hekimliklerinde aşılarını olabilmektedirler" ifadelerini kullandı.