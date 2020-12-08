İkinci dozu vurulan Çin Aşısı'nın kontrollerinde yan etki görülmedi - Son Dakika

İkinci dozu vurulan Çin Aşısı'nın kontrollerinde yan etki görülmedi

08.12.2020 10:36

Sağlık Bakanlığı ve Çinli Biyoteknoloji firması tarafından imzalanan protokol ile korona virüse karşı geliştirilen aşının 2. dozunun yapılmasının ardından aşı gönüllülerinde yan etki görülmedi.

Sağlık Bakanlığı ve Çinli Biyoteknoloji firması tarafından imzalanan protokol ile korona virüse karşı geliştirilen aşının 2. dozunun yapılmasının ardından aşı gönüllülerinde yan etki görülmedi. Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, birkaç hastada grip benzeri semptom görülmesi dışında yan etki görmediklerini belirterek, her gün 10-15 yeni gönüllü aldıklarını söyledi.

Gönüllülerden gelen geri bildirimlerin gayet güzel ve olumlu olduğunu söyleyen Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Çin aşısı olarak bilinen Sağlık Bakanlığı destekli aşı çalışması faz 3 aşamasında. Biz yaklaşık 2 aydır bu çalışmaya gönüllülerimizi alıyoruz. İlk basamakta sağlık çalışanlarımızdan gönüllülerimizi aldık. 2 haftadır da halktan gönüllüler, kendi başvuruları ile geliyorlar ve aşılarını yapmaya başladık. Yaklaşık 100 kişi gönüllümüz var. İkinci doz aşılarını olan yaklaşık 50 kişi mevcut. Herhangi bir yan etki şu ana dek saptamadık. Geri bildirimler gayet güzel, enjeksiyon yerinde ufak bir ağrı, kızarıklık dışında ya da ufak bir grip benzeri tablo dışında herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız şu ana kadar olmadı. Öncelikle sağlık çalışanlarından başladığımızda grubumuz küçüktü. Çalışmamızı 30 kişilik bir sağlık çalışanı üzerinde yaptık. Sonrasında halktan gönüllülere geçtik. Yaklaşık 78 tane halktan gönüllümüz var, birinci ve ikinci doz aşılarını olanlar ama her gün yaklaşık 10-15 kişi randevulu şekilde yeni gönüllüler almaya devam ediyoruz" dedi.

Dr. Ayşin Kılınç Toker, dünya üzerindeki aşı çalışmalarında yan etki oranı en düşük aşıyı uyguladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz hastalarımızı günlük ateş, öksürük, nabız veya genel bir şikayetleri var mı diye kontrol ediyoruz. Onun dışında 24 saat ulaşabilecekleri telefon hattımızda var. Onlarla da iletişime geçiyoruz. Ayrıca verdiğimiz karneler ile kendi ateşlerini günlük, sabah, akşam ölçüp bize iletiyorlar. Yaklaşık 57 tane hastamızda ikinci doz aşımızı yaptık. Şu ana kadar hafif grip benzeri semptom dışında oda hepsinde değil sadece birkaç hastamızda oldu herhangi bir yan etki saptamadık. Şuan dünya üzerinde yapılan diğer tüm aşı çalışmaları içerisinde inaktif virüs aşısı olduğu için yan etki ihtimali, yan etki oranı en düşük olan aşı bizim şuan uyguladığımız aşımız. Hiçbir hastalık, getirebilecek hiçbir yan etkinin korona virüs kadar kötü olmayacağını düşünüyor ve halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

(Eren Kan/İHA)

İkinci dozu vurulan Çin Aşısı'nın kontrollerinde yan etki görülmedi
İkinci dozu vurulan Çin Aşısı'nın kontrollerinde yan etki görülmedi
İkinci dozu vurulan Çin Aşısı'nın kontrollerinde yan etki görülmedi
İkinci dozu vurulan Çin Aşısı'nın kontrollerinde yan etki görülmedi

Çin Halk Cumhuriyeti, Enfeksiyon Bölümü, Şehir Hastanesi, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İkinci dozu vurulan Çin Aşısı'nın kontrollerinde yan etki görülmedi - Son Dakika


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