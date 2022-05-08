Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı

08.05.2022 15:03

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Berlin'de 17 Haziran Caddesi'ndeki Sovyet Anıtı'ndaki anma etkinliğine, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Aile Bakanı Lisa Paus, siyasi partilerin ve diğer ülkelerin temsilcileri katılarak anıta çelenk koydu.

İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı anma alanlarında, Ukrayna ve Rus bayraklarının açılması yasak olmasına rağmen bir grup, yaklaşık 25 metre büyüklüğünde bir Ukrayna bayrağı açtı.

Anma alanında açılan bu bayrak polis tarafından toplandı.

Anıt alanı dışında ise Rusya yanlısı bir grup gösteri yaptı. Göstericiler, Ukrayna Büyükelçisi Melnyk'i tören alanına giderken protesto etti.

Polis, Rus ve eski Sovyetler Birliği'ni temsil eden sembol ve bayraklar ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı onaylayan veya yücelten pankart ve dövizlere de izin vermedi.

Emniyet Müdürlüğü dün anıtların bulunduğu mekanlarda Rus ve Ukrayna bayraklarının taşınmasının ve üniformaların giyilmesinin yasaklandığını açıklamıştı.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnyk ise Ukrayna bayrağının taşınmasına yasak getirilmesini eleştirerek, Berlin polisinin bu düzenlemelerini "skandal karar" olarak nitelemiş ve bu yöndeki yasakların kaldırılmasını istemişti.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı

YORUMLAR
500
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'da anma töreni düzenlendi İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'da anma töreni düzenlendi Son dakika haberleri | Köln'de '2. Dünya Savaşı Kurbanlarını Anma Günü' adıyla Rusya yanlısı konvoy düzenlendi Son dakika haberleri | Köln'de '2. Dünya Savaşı Kurbanlarını Anma Günü' adıyla Rusya yanlısı konvoy düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
20:38 Kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera yerleştiren sapık tutuklandı
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 21:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement