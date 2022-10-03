Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu - Son Dakika
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Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu

03.10.2022 16:12
Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu

İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat isteyen Polonya'nın resmi bildirimde bulunduğu bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat isteyen Polonya'nın resmi bildirimde bulunduğu bildirildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, yaptığı açıklamada, Alman hükümetine teslim edilmek üzere tazminat istenen diplomatik bir bildirim yayımlandığını belirtti.

Tazminat kararının resmiyete dökülmesini sağlayan resmi bildirim, Rau'nun Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmesinden günler öncesinde geldi.

Bakan Rau'nun konuya ilişkin meseleleri, görüşme sırasında Baerbock'a ileteceği aktarıldı.

Polonya, rapor yayımlamıştı

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon avro olarak hesap eden rapor yayımlamıştı.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 döneminde Polonya'ya yaptığı her şey için belki de uzun ve zorlu bir süreçle tazminat ödemesini sağlamakla ilgili." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Almanya, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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