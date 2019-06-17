Son Dakika Haberleri: "İkinci Efes"te kış ve yaz güzelliği
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"İkinci Efes"te kış ve yaz güzelliği

20 dakika önce

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti, yaz ve kış güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti, yaz ve kış güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.
Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, "İkinci Efes" olarak da adlandırılıyor.
Kış aylarında beyaza bürünen yaz aylarında da yeşile bürünen antik kentteki Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Aizanoi Antik Kenti
Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfiteatr, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.
Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
İkinci Efes te kış ve yaz güzelliği
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Kütahya, Birleşmiş Milletler, Efes
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