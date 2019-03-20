İkinci el satış pazarı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet kullanımının artmasıyla beraber online platformlarda da popülerlik kazanmaya ve büyümeye başladı. Kullanıcıların daha uygun fiyatlarla tekstil ürünlerinden mobilyaya ve elektronik cihazlara kadar uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını ulaşmasını sağlayan ikinci el e-ticaret, güvenli ödeme yöntemleri sayesinde kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilerek satıcılara kazanç olarak dönmesini sağlıyor.

Türkiye'de 30 binden fazla online sitenin ödeme alt yapısını sağlayan yerli finansal teknolojiler pazarındaki en önemli oyunculardan iyzico, kendi üye işyerleri üzerinden gerçekleştirilen ikinci el e-ticaret satışlarına dair ilginç veriler paylaştı. Ocak 2018 – Şubat 2019 arasındaki işlemlere dair verilere göre ortalama sepet tutarı 49 TL.

İkinci el alışverişte tutumluyuz: Ortalama sepet tutarı 49 TL

Aynı dönemde gerçekleştirilen tüm ikinci el e-ticaret işlemlerinde ödeme türü genelde tek çekim olarak karşımıza çıkıyor. Toplam harcama tutarı 60 liranın üstüne çıktığında taksitlendirmeler çoğalıyor; rakam büyüdükçe taksit sayısı da artıyor.

Kadınlar ikinci el alışverişlerde öncü

İkinci el satışlarda alıcı profilleri incelendiğinde alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 70 oranında kadınlardan oluştuğu; erkek kullanıcıların ise yüzde 9 seviyesinde kaldığı görülüyor.

İkinci el alışverişinin en az olduğu il: Sakarya

İkinci el e-ticaret alışverişinin en fazla yapıldığı il, yüzde 30 ile İstanbul olurken; Ankara (%10), İzmir (%8), Antalya (%4), Bursa (%4) ve Kocaeli (%3) diğer öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. İkinci el satışların en düşük olduğu şehirler ise Gaziantep (%1,22), Manisa (%1,15), Denizli (%1,12), Hatay (%1,08) ve Sakarya (%1,03).

İkinci el alışverişlerde en popüler ürün ayakkabı

iyzico üzerinden gerçekleştirilen ikinci el satışlarda yüzde 12'lik oran ile en çok satılan ürün ayakkabı olurken, ilk üç sırada karşımıza çıkan diğer ürüner aksesuar (%9,46) ve elbise (%7,06) oluyor. Çanta satışları ise ortalama 87,09 TL ile en yüksek sepet tutarına sahip. En az satılan ürünler ise jean (%1,35) ve ceket/blazer (%1,32) olurken; sepet tutarı en düşük ürünler ise bluz (29,14 TL), gömlek (30,99 TL) ve tişört (31,20 TL) olarak karşımıza çıkıyor.