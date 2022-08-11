Ptt, Araç Alım Sürecinde Hızlı ve Güvenilir Sorgulama İmkanı Sağlıyor

İkinci el araba almak isteyenler, PTT tarafından geliştirilen uygulamalar üzerinden araçların kilometre ve muayene verilerini 9 TL, hasar verilerini ise 21 TL ücret karşılığında öğrenebiliyor.

PTT A.Ş. tarafından geliştirilen ve 2019 yılından bu yana kullanımda olan uygulama üzerinden 7 milyon 500 bini aşkın sorgulama yapıldı. PTT A.Ş., ikinci el araba almak isteyenlerin uygulamaya nasıl ulaşabileceğini yazılı açıklamayla tekrar kamuoyu ile paylaştı. Açıklama şöyle:

"SIKÇA KARŞILAŞILAN MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİYOR: Uygulama, araç kilometre ve muayene sorgulama, araç hasar sorgulama ile birlikte araç detay sorgulama ve araç değişen parça sorgulama olanağı sağlıyor. Bu hizmetler sayesinde ikinci el araç alım sürecinde sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilebiliyor.

PLAKA VE ŞASİ NUMARASINI SİSTEME GİRİLEREK SORGULAMA YAPILABİLİYOR: Sorgulama yapmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler, aracın plakasını ve şasi numarasını sisteme girerek ulaşmak istedikleri bilgilere erişebiliyor. PttBank müşterileri, PttBank internet bankacılığı ve PttBank mobil uygulaması üzerinden, PttBank müşterisi olmayanlar ise 'www.pttavm.com' ve 'HGS-Online Bakiye Yükleme' platformları aracılığıyla sorgulama yapabiliyor. Vatandaşlar, araç km ve muayene sorgulama verilerini 9 TL, araç hasar sorgulama verilerini ise 21 TL ücret karşılığında öğrenebiliyor.

7 MİLYON 500 BİN ARACIN KİLOMETRE SORGUSU YAPILDI: Uygulamaların hizmete girdiği tarihten bugüne kadar olan süreçte 7 milyon 500 bini aşkın sorgulama yapıldı."