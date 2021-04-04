İkinci el araç alacaklara önemli uyarı - Son Dakika

İkinci el araç alacaklara önemli uyarı

04.04.2021 11:18
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı, System.String[]

Son dönemde ikinci el piyasasında change ve hasarlı araçların arttığının altını çizen galerici Tamer Ertuğ, ikinci el araç alacak vatandaşların mutlaka galericiye ya da sigortacıya danışması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde ikinci el piyasasında change ve hasarlı araçların arttığının altını çizen galerici Tamer Ertuğ, ikinci el araç alacak vatandaşların mutlaka galericiye ya da sigortacıya danışması gerektiğini kaydetti. Piyasada ağır hasarlı çok sayıda araç olduğuna dikkat çeken Ertuğ, "Vatandaşlar 300 TL, 500 TL eksperlere vermeyip, 10 TL'ye sorgulamayıp küçük meblağlardan kaçarak, büyük meblağlardan kazık yiyor" dedi.

İzmit Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Ertuğ, ikinci el otomotiv piyasasında hasarlı ve change arabaların çokça bulunduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Her vatandaşın galerici bir arkadaşa sahip olması gerektiğini belirten Ertuğ, "32 sendir bu işi yapıyorum. Piyasada change, hasarlı arabalar, ağır hasarlı arabalar çok dönüyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Her insanın artık avukatı, doktoru olduğu gibi bir tane de galerici arkadaşı da olması lazım. Bizden almasın ama bize sorsun, sorulan soruya cevap vermekle yorulmayız. Yeter ki arkadaşlar gelsin. Yoldan geçen bir esnaf bize gelip, 'sorunum var' dese biz yardımcı oluruz. Hastaneye gidildiğinde doktor sana, 'neren ağrıyor' diye sorduğunda ona göre seni muayene ediyor. Biz de galeri esnafıyız, kişinin evrakından, arabasından anlarız, neresinde ne yapılmış biliriz. Çünkü işimizin erbabıyız" dedi.

"Ya galericiye, ya da esnafa sorsunlar"

Vatandaşların change araçları galerici ya da sigortacıya sorması gerektiğini ifade eden Ertuğ, "Sigortacı şase numarasından, motor numarasından illaki bunu öğrenir. Nasıl öğrenir? Bizim şimdi change arabaları anlama şansımız şu, bazen arabaların modelinden, bazen de üstüne koymuş oldukları parçalardan biz onu sürekli gözlediğimiz için anlayabiliyoruz" dedi.

"Ehline sormak lazım"

Araç almak isteyen vatandaşlar, fiyattan önce aracın durumuna bakması gerektiğini kaydeden Ertuğ, "Araç alırken ucuz olup, olmadığına bakmasınlar. Aracın aksesuarlarına bakmasınlar. Bazen bazı insanlar 2017 model aracı, 2021 yapıyor. Bu anlatmakla olmuyor gözlemlemek lazım. Bu yüzden vatandaşın galericiye veya bir sigortacıya gitmesi lazım. Ehline sorsunlar" diye konuştu.

"Küçük meblağlardan kaçarak, büyük meblağlardan kazık yiyorlar"

Araç satın alacak vatandaşların küçük meblağlardan kaçtığını belirten Ertuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Alışverişlerde bazı şeylerin standart olarak oturması lazım. Piyasada çok ağır hasarlı arabalar var. Vatandaşlar aldıkları her arabayı 5664'den sorgulasın veyahut da sigortayı kestirdiği firmasına sorsun. Aracın motor, şasi numarasından üşenmesin. Vatandaşlar arabayı ucuz bulunca bunları yapmaya üşeniyor. 300 TL, 500 TL eksperlere vermeyip, 10 TL'ye sorgulamayıp küçük meblağlardan kaçarak, büyük meblağlardan kazık yiyorlar. Bunun olmaması için önce her şeyi sigortacısına, galericisine, 5664'e, sonra eksperine sorması lazım. Bunların maliyetinin 1'i 10 TL, biri 500 TL. Bizim gibi galericilere gelirlerse zaten çayımızı ikram ederiz, sorulan soruların cevabını 3 sefer 5 sefer anlatırız ondan sonra yardımımız lazımsa getirir arabayı bakarız. Hatta biz de gider bakarız. Biz esnaflar arasında bunu zaten yapıyoruz. Konya'daki esnaf beni arıyor arabasına bakıyorum, Adana'daki esnafı da ben arıyorum benim arabama bakıyor. İnsanlar internetten ucuz bulduğu zaman gidiyor ama sonradan araba ağır hasarlı çıkıyor."

"Bizde standartlar oturdu"

Ertuğ, galerilerden yapılan araba alışverişlerinin internet ortamına göre daha güvenli olduğunun altını çizerek, "Az önce bir arkadaş geldi. Bir araç almış ve aracında 3 ay sonra ağır hasar çıktı. Ama bizden almış olsa biz aracı geri alırız. Bizde aldığımız yere verip, parasını alıyoruz. Bu standartlar yerine oturdu. Kim kimden araç alıp, ağır hasarlı çıkarsa biz geri verip meblağımızı karı ile beraber alabiliyoruz. Ama internetten veya sanal alemden aldığı zaman uğraştırıyor" şeklinde konuştu.

-İHA-

İkinci el araç alacaklara önemli uyarı
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı

Türk Lirası, Kocaeli, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç alacaklara önemli uyarı - Son Dakika Ekonomi


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