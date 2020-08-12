"İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor" - Son Dakika

"İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor"

"İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor" Korona virüste ikinci dalga söylentisinin bile araç fiyatlarına zam olarak yansıdığı bildirildi Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu: "Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor" Son dönemlerde altın ve...

"İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor"

Korona virüste ikinci dalga söylentisinin bile araç fiyatlarına zam olarak yansıdığı bildirildi

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu:

"Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor"

ADANA - Son dönemlerde altın ve dövizin yükselmesi, pandemi nedeniyle de '0' araç üretiminde yaşanan sorunlardan kaynaklı ikinci el araç piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, korona virüste ikinci dalga söylentisinin bile fiyatlara yansıdığına dikkat çekerek, her 5-10 günde bir fiyatların güncellendiğini kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle '0' araç üretimi neredeyse durdu. Normalleşme adımlarından sonra tekrardan başlayan '0' araç üretiminde ise bu sefer de vatandaşlar aylarca araç kuyruğunda bekliyor. Sıfır aracı en erken 2 ayda teslim alabileceğini öğrenen vatandaşlar, mecburen ikinci el araçlara yöneliyor.

İkinci el araca artan rağbet ise fiyatları neredeyse 3'e katladı. Bazı model araçların ise aynı modelin '0' kilometresinden daha yüksek bir ücrete satılması şaşırttı. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İkinci elde kredi kullanımı yüzde 20"

Kredi faizlerinde ki yükselişlerin ikinci el araç alım-satımını etkilemeyeceğini belirten Güveloğlu, "Bu yükselişte çok kayda değer bir yükseliş yok. Bizim ikinci el araç satımında kredili satış oranımız yüzde 20. Yüzde 80'i nakit satılıyor. Enteresan bir durum var. Kredi faizleri düştüğü halde insanların parası var ve nakit alıyor. Hiç etkileyeceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

"Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor"

Korona virüste ikinci dalganın yaşanmasının ikinci el araç fiyatlarını daha da yükselteceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, "Allah korusun öyle bir şey olmaz ama eğer olursa bu araç fiyatları ciddi anlamda yükselmeye devam edecek. Şuan ikinci el araç piyasası çok iyi durumda. Galericiler dahi ikinci el arabalarını satmak istemiyor. Sattığı zaman çünkü yerine alamıyor. 10 gün bir otomobil elinde durduğundan sonra tekrardan fiyat yükseltiyor. Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç"

'0' araç üretiminde yaşanan sıkıntının ikinci el fiyatlarını arttırdığını aktaran Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Bu fiyatların böyle olması normal değil ama üretim yok. Yeni araba gelmediğinden dolayı ikinci ele talep çok ciddi. Bu pandemi sürecinde de insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor ve satışlar şuanda çok iyi. Olası bir ikinci dalganın gelmesi bu araç fiyatlarını yükseltecektir. Çünkü üretim olmayacak, olmadığı içinde ister istemez yükselmeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç. Her eve lazım."

"İkinci dalga olursa insanlar ikinci ele yönelecek"

Fiyatların artık eski düzeyine inmeyeceğini belirten Güveloğlu, "Otomobil piyasası artık düşmez. Her şey dönüyor, dolaşıyor üretime çıkıyor. Üretim yok. Üretim olması lazım. Şuanda bir vatandaşımız hangi sıfır arabayı almak istese 3-5 ay sıra beklemesi gerekiyor ve o süre içerisinde de alıp alamayacağı meçhul. Çünkü ikinci dalga olursa üretim tekrardan duracak ve yine insanlar ikinci ele yönelecek" dedi.

Öte yandan Güveloğlu, ikinci el araç satmak için yetki belgesi zorunluluğu getirilmesinin de galericilere avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.

İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor

Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor' - Son Dakika Ekonomi
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