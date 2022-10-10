İkinci el araç piyasası da el yakıyor! TESK, ÖTV'de indirim talep etti

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Sıfır ve 2. el araçlarda yaşanan fiyat artış ÖTV indirimi beklentisini yükseltti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise konu hakkında yazılı açıklama yaparak ÖTV indirimi talep etti.

ÖTV İNDİRİMİ TALEP ETTİLER

Araç piyasası bir süredir durağanlık yaşıyor. Araç alamayan vatandaşlar ÖTV indirimi yapılmasını bekliyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus indirim talebinde bulundu. Palandöken, açıklamasında, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli" sözlerini kullandı.

ARAÇ FİYATLARI 3 KAT ARTTI

Araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı yükseliş yaşandığına vurgu yapan Palandöken, "ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı" dedi.

BAKAN NEBATİ: ÖTV GÜNDEMİMİZDE YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu hakkında kısa süre önce yaptığı açıklamasında, "Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur" ifadelerine yer vermişti.