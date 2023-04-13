İkinci el araç piyasasında bayram ve TOGG hareketliliği - Son Dakika
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İkinci el araç piyasasında bayram ve TOGG hareketliliği

13.04.2023 18:09
İkinci el araç piyasasında bayram ve TOGG hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'de ikinci el otomobillerde yoğun bir ilgi yaşanıyor. Ayrıca, yerli otomobil markası Togg'un piyasaya sürülmesiyle birlikte ikinci el araç piyasası da hareketleniyor. Ancak, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var.

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Firma Genel Müdürü Emre Öztürk, ikinci el araç alımında aracın geçmişinin iyi bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguluyor. Aracın kazalı veya değiştirilen parçaları olup olmadığının, bakımlarının düzenli yapılmış olup olmadığının öğrenilmesi için mutlaka ekspertiz hizmeti alınması gerekiyor.

"EKSPERTİZ YAPTIRILMALI"

Araç kilometresinin gerçek olup olmadığının doğrulanması da Öztürk'ün önerileri arasında. Bu nedenle, kilometre sayacını doğrulamak için mutlaka ekspertiz yaptırılması gerekiyor. Ayrıca, aracın hasar kaydının da araştırılması gerekiyor. Yakın zamanda Eskişehir Haberlerine de yansıyan KM değiştirilmesi ile ilgili durumun farkına vardıklarını ve müşterilerinin KM değiştirilmiş araç almaktan kurtardıklarını da sözlerine ekledi.

İkinci El Araç Piyasasında Bayram ve TOGG Hareketliliği

"ARACIN GARANTİ SÜRESİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Fiyat konusunda, Öztürk çok düşük fiyatlarla satılan araçların genellikle kazalı veya başka sorunları olan araçlar olduğunu belirtiyor. Fiyat konusunda pazarlık yapılabilir ancak çok düşük fiyatlarla satılan araçlardan uzak durmak gerekiyor. İkinci el araç alırken, aracın garanti süresinin de araştırılması gerekiyor. Garanti süresi olan araçlar daha güvenli bir tercih olacaktır. Son olarak, Emre Öztürk ikinci el araç alımında mutlaka güvenilir bir ekspertiz firmasının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Profesyonel bir ekspertiz hizmeti alınması, aracın tüm detaylarının en ince ayrıntısına kadar incelenebilmesini sağlayacaktır.

İkinci El Araç Piyasasında Bayram ve TOGG Hareketliliği

"TEST SÜRÜŞÜ DE YAPILMALI"

Tüm bu dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra, ikinci el araç almadan önce test sürüşü yapılması da önemli bir adım. Araçta herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için alanında uzman personel burada önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, hasarlı araçlarda Airbag problemlerine de dikkat çeken Öztürk, özellikle fiziksel kontrol yapılmayan airbag hasarlı araçlarda hem vatandaşların hayatını riske attığını hem de araçta sonradan belirlenecek bu gibi durumlarda zarar edilebileceğini belirtiyor. Son zamanlarda ekleme yapılan araçlara da değinen Öztürk Özellikle fiyatların artması ile birlikte kazalı araçları birleştirerek tek bir araç haline getirip satıldığını ve vatandaşların bu konu ile ilgili çokça mağduriyetlerine şahit olduklarını bildirdi.

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