İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika

İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor

19.11.2020 09:32

İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor Yüksek araç fiyatları ikinci el otomobil piyasasında durgunluğa neden oldu Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi ve aynı zamanda kış mevsiminde ikinci el araçlara talebin azalması, ikinci el otomobil piyasasında durgunluğa neden oldu.

İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor

Yüksek araç fiyatları ikinci el otomobil piyasasında durgunluğa neden oldu

İSTANBUL - Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi ve aynı zamanda kış mevsiminde ikinci el araçlara talebin azalması, ikinci el otomobil piyasasında durgunluğa neden oldu. Galericiler bu durgunluktan yakınırken tüketiciler ise araç fiyatlarının pahalı olması ve döviz kurlarındaki değişkenlikten dolayı beklemeye geçti.

Pandemi döneminde otomobil üretiminin azalması, az olan otomobillerde de talebe bağlı olarak fiyatların artmasına neden olmuştu. Sıfır araçların pahalanması nedeniyle de tüketiciler ikinci el otomobillere yöneldi. Bu sebeple aylardır hareketli olan ikinci el otomobil piyasasında ise bu dönemde durgunluk yaşanıyor. Oto galericiler bu durgunluğun sebebini kış döneminde satışların düşmesine ve pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesine bağlıyor. Oto galericiler ayrıca döviz kurundaki düşüşün kısa vadede araç fiyatlarını aşağı yönde etkilemeyeceğini söylüyor.

Oto galerici Uğur Potuk, pandemiden dolayı sıfır araç üretiminin çok fazla olmadığını söyleyerek, "İkinci el araçlara talep vardı ancak şuanda talepler azaldı. Yaz mevsimine oranla taleplerde düşüş var. Döviz kurlarının ritmine ve faizlere göre bir hareketlilik olabilir. Dövizin düşmesi daha çok sıfır araçların fiyatlarını etkileyebilir. Dolar ile parasını tutanlar doların hareketlenmesini bekleyecektir. Fabrikalar tam kapasite araç üretimine başlarsa fiyatlarda da aşağı yönlü bir etki oluşabilir. Yüksek modelli araçların fiyatlarında bir değişkenlik olur. Ama araçlarda şuan fiyat sabitlendi diyebiliriz. Artık esnaftan daha çok piyasayı araç almak isteyenler belirliyor. Piyasalarda bu dönemde durgunluk var" diye konuştu.

Piyasa genelinde pandeminin de etkisiyle pek çok sektörde durgunluk yaşandığının altını çizen Galerici Asım Taş ise "İkinci el araçlara talepler azaldı. Yatırım amaçlı araç alanlar vardı ancak vatandaşlar artık çeşitli yatırım araçlarına yöneldiler. Araçların fiyatları aşırı yükseldi. İkinci el araçlarda talepler dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yaz mevsiminde, okulların açılması gibi dönemlerde ikinci el araçlarda bir hareketlilik oluyor. Kış mevsiminin gelmesi ve pandeminin etkilerinin sürmesinden dolayı bir durgunluk var. İkinci el araçlarda fiyatlar belirli bir noktaya kadar çıktı. Vatandaş ÖTV'de bir indirim bekliyor" şeklinde konuştu.

İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor

Ekonomide Durgunluk, Otomobil, Yatırım, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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