İkinci el araç satın alma kararını etkileyen şikayetler neler? - Son Dakika

İkinci el araç satın alma kararını etkileyen şikayetler neler?

Dünya ekonomilerini de derinden sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç bulunamaması ve Ağustos ayında yapılan ÖTV düzenlemesi, ikinci el otomobil sektörünü hareketlendirdi.

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Dünya ekonomilerini de derinden sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç bulunamaması ve Ağustos ayında yapılan ÖTV düzenlemesi, ikinci el otomobil sektörünü hareketlendirdi.İkinci el araç almayı planlayanların en çok nelerden şikayet ettiğiyle ilgili konuları derleyen Şikayetvar'a göre tüketiciler başta anlaşılan fiyatın üstünde yeni fiyat istenmesi, 2.el otomobillerin sıfır diye satılması, değişen parça ve boya bilgilerinin verilmemesinden dolayı hatalı yapılan eksper raporları gibi nedenlerden şikayet ediyor.

Koronavirüs pandemisi döneminde otomobil fabrikaları üretime ara vermesi araç tedariğinde sıkıntılara yol açtı.Pandemiden dolayı sınırlı sayıda olan sıfır araç nedeniyle tüketicilerin tercihi ikinci el araçtan yana olurken yapılan ÖTV düzenlemesinin hem yeni hem de ikinci el otomobillere etkisi devam ediyor.İkinci el araç almak isteyen tüketiciler nelere dikkat etmeli? alım kararını etkileyen şikayetler neler? Şikayetvar ikinci el araç alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi.

YAZ DÖNEMİNDE ŞİKAYET ORANI YÜZDE 100 ARTTI

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan bu hareketlilik Şikayetvar verilerine de yansıdı. Şikayetvar verilerine göre 2019'un Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında ikinci el otomobil sektöründeki şikayet oranı yüzde 64 arttı. 2019 ve 2020'nin yaz dönemi karşılaştırıldığındaysa şikayet artış oranı yüzde 100'leri buldu. Tüketicilerin satın alma kararıyla ilgili araştırma yapan Şikayetvar, 2019 ve 2020'nin ilkbahar ve sonbahar dönemini de inceledi.İki dönemin karşılaştırıldığını belirten Şikayetvar bu dönemde gelen şikayetlerin yüzde 49'un çözüme kavuştuğuna dikkat çekti.

2 MİLYONU AŞKIN TÜKETİCİ ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ETTİ

Bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2020'nin Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 2. el otomobillerle ilgili karar vermek için Şikayetvar'ı ziyaret edenlerin oranı yüzde 114 arttı. Toplam 2 milyon 100 bin kişi bu konuyla ilgili Şikayetvar'ı ziyaret etti.

2. EL ARAÇ ALIMINDA EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Şikayetvar'a göre ikinci el alımlarında en çok şikayet edilenler şöyle;

"Değişen parça ve boya bilgilerinin verilmemesi nedeniyle hatalı yapılan eksper raporları,

Anlaşılan fiyatın üstünde yeni fiyat istenmesi,

Bazı firmaların takas 2.el araç satışında takas şartı getirmesi,2.el otomobillerin sıfır diye satılması,Satış sonrası garantili araçla ilgilenilmemesi,Satış esnasında personel tavırları,Satıcıların normalin üstünde fiyat çıkarması,Yedek parçalarda yaşanan sıkıntılar,Servis yetersizliği,Rezervasyon yapıldığı halde araç yok denmesi,Ruhsata işlenmeyen sorunlar, Araç temizliğinin yapılmamış olması,Kapora iadesi yapılmaması,Satış esnasında verilen sözlerin unutulması,Satış sonrası teslimat erteleme,Satış sırasında eksik bilgi verilmesi,

Araç bilgilerinin başkalarıyla paylaşılması"


- İstanbul
İkinci el araç satın alma kararını etkileyen şikayetler neler?

Koronavirüs, Otomobil, Ağustos, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç satın alma kararını etkileyen şikayetler neler? - Son Dakika Ekonomi

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