İkinci el araç satın almada 'Sıfır Temas' dönemi - Son Dakika

İkinci el araç satın almada 'Sıfır Temas' dönemi

İkinci el araç satışında önde adreslerden biri olan CarNext.com, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, sıfır temaslı ikinci el araç satış hizmetini başlattığını duyurdu.

İkinci el araç satın almada 'Sıfır Temas' dönemi, System.String[]

İkinci el araç satışında önde adreslerden biri olan CarNext.com, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, sıfır temaslı ikinci el araç satış hizmetini başlattığını duyurdu.


Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan'in filosunda bulunan yüksek kaliteli ikinci el araçların satışa sunulduğu CarNext.com, koronavirüs salgını sürecinde yeni bir çevrimiçi araç satın alma süreci geliştirerek 'sıfır temas' ile kapıya teslimat hizmetini başlattığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, internet adresi üzerinden randevu alınarak sağlanan hizmet kapsamında, tercih edilen ikinci el araçla ilgili istenilen tüm bilgilere WhatsApp veya FaceTime üzerinden sağlanan görüntülü görüşmeyle erişilebiliyor. CarNext.com danışmanları ayrıca, kullanıcıların beklentilerine en uygun aracı bulmasına da yine online olarak yardımcı oluyor. Bu noktadan sonra tercih edilen araçla ilgili tüm işlemler online olarak gerçekleşirken, araç kapsamlı bir dezenfekte sürecinden geçirilerek aynı şehir içinde ücretsiz şekilde eve teslim ediliyor. Aracı görmeden ve test etmeden satın almak istemeyen kişileri de unutmayan internet sitesi, tüm araçlarını ayrıca yine tüm sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak showroom ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.


14 gün içerisinde ücretsiz iade imkanı


Verilen bilgiye göre, 5 yaşından küçük araçların yer aldığı CarNext.com'da, satın alma işleminden sonra herhangi bir nedenden ötürü fikrini değiştirenler, diledikleri takdirde satın aldıkları aracı 14 gün içerisinde iade edebiliyor. Satışa çıkarılan ikinci el araçların tüm bakım geçmişi ve bilgilerinin şeffaf bir şekilde yer aldığı internet sitesi, herkes için sabit fiyat sunmasıyla da ikinci ele yeni bir soluk getiriyor. Bununla beraber, internet sitesi üzerinden beğendiği bir aracı yakından görmek isteyen kullanıcılar, İstanbul veya İzmir'deki showroom'lara ilgilendikleri aracın transfer edilmesini isteyebiliyorlar. Öte yandan, stokta bulunmayan ikinci el araçlar için internet sitesi üzerinden talep oluşturulup, araç stoklara girdiği anda da doğrudan bildirim alınabiliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç satın almada 'Sıfır Temas' dönemi - Son Dakika Ekonomi

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