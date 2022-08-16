İkinci el araç satışı Resmi Gazete kararları neler? - Son Dakika
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İkinci el araç satışı Resmi Gazete kararları neler?

16.08.2022 14:00
İkinci el araç satışı Resmi Gazete kararları neler?

İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İkinci el araç satışı Resmi Gazete kararları neler? merak ediliyordu.

İkinci el araç satışı Resmi Gazete kararları neler? İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İkinci el araç satışı Resmi Gazete kararları neler? merak ediliyordu. İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI RESMİ GAZETE KARARLARI

Bakan Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyatta satılmasını önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Bakan'ın duyurduğu uygulama, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

"ARTIK İKİNCİ EL SIFIR DİYE BİR İLAN OLMAYACAK"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu uygulama ile otomobili gerçek anlamda ihtiyacı olanların alacağını da kaydederek, "Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" görüşünü paylaştı. Muş'un açıklamaları ise sektör cephesinde olumlu etki yarattı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakan Muş'un bahsettiği uygulamayla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. İkinci el araçların satışı için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Bundan sonra gerçekleştirilecek araç satışlarında, yeni uygulama üzerinden işlem yapılacak. İkinci el araç satışındaki yeni düzenlemenin fiyatları da aşağı çekmesi bekleniyor.

İşte o yönetmelik:

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Pazarlama ve satış kısıtlaması"

GEÇİCİ MADDE 2- (1)İkinci el kara taştı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2)İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İkinci el araç satışı Resmi Gazete kararları neler?
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