İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek - Son Dakika
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Otomobil

İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek

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İkinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar değişti. Yeni yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan kişiler ve firmalar ikinci el araç satışı ilanı veremeyecek. Siteler, ilan verenlerin yetki belgesini kontrol edecek.

27.08.2024 08:57  Güncelleme: 09:06
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Araç piyasasında yeni dönem başladı. Gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmelik Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, Bilgi Sistemi ve Ödeme Sisteminin kurulması, işletilmesi ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışında ödeme sisteminin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılması ile ekspertiz raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları, motorlu kara taşıtı ihale, ilan ve ön değerlemesine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

İLAN VERİRKEN YETKİ BELGESİ BELİRTİLECEK

İkinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar şu şekilde belirtildi:

MADDE 21- a) Yetki belgesi numarası ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanı ile 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen diğer bilgilere güncel olarak yer vermek.

b) Üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek.

c) İkinci el motorlu kara taşıtının satılması, taşıt teslim belgesi süresinin veya ilan verme yetkisinin sona ermesi halinde ilan faaliyetine gecikmeksizin son vermek.

SİTELER, İLAN VERENLERİN BELGESİNİ KONTROL EDECEK

İlan platformlarının uyması gereken kurallar:

MADDE 22- (1) Başkalarına ait motorlu kara taşıtlarının pazarlama ve satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan platformlar aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşletmelerin üyeliğinin veya kaydının yapılmasından ve yenilenmesinden önce Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine veya kaydına izin vermemek.

b) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvanı ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Her takvim yılında en az bir defa bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek, güncellenmesini sağlamak ve bu bilgileri beş yıl süreyle saklamak.

c) İlan veren gerçek kişilerin ad soyad bilgilerinin tam ad ve soyadı veya tam ad ve soyadın/soyadlarının baş harflerini ve varsa tescil edilmiş işletme adını, tüzel kişilerin ise tescil edilmiş unvanını ve varsa işletme adını içerecek şekilde gösterilmesini sağlamak.

ç) İlana konu taşıtın ilan veren kişiye veya ilan verenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce Bakanlığın elektronik sistemleri üzerinden doğrulamak.

d) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak.

İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek

Ekonomi, Hukuk, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cocukluk askimsin: aslolan Galatasaray'dir. 12 17 Yanıtla
  • ferhat eser: önce köpeklerin toplanacak haberi daha sonra dolandırıcılara vurulacak darbeler Allah devletimize zeval vermesin çok güzel haberler alıyoruz yavaş yavaş 4 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Herkes Anasına Babasına Kardaşına Yetki Belgesi alacak bundan sonra :) 8 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Ben anlamadım şimdi Kendi aracımı kendim satabilecek miyim 5 0 Yanıtla
  • huseyin toraman: çok sağlam lahmacun tarifi mevcuttur 2 2 Yanıtla
  • bülent C.: Yapıştır arabanın üzerine satılık levhasını sat gitsin :)) Bir arkadaş sormuş ben kendi aracımı satabilecekmiyim diye , tabiki satacaksın ilanı verirken ad soyad gercek olacak araç kendine ait olacak. Sitede iletişimin tc niz kayıtlı olacak. Bu kadar. 2 1 Yanıtla
  • abuzer yavuz: amaç millet arkadaşının akrabasının adına ilan vermemek asıl bu iş dolandırıcıların belini kıracak 1 0 Yanıtla

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