İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek - Son Dakika

İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek

13.01.2021 10:25

- İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek Korona virüs yıl sonu ikinci el araç piyasasını etkiledi Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu: "Ayın 15'inden sonra tekrar sektörün normale gelmesini bekliyoruz" "Aşıyla beraber sektör rutin gidecektir" Adana...

- İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek

Korona virüs yıl sonu ikinci el araç piyasasını etkiledi

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu:

"Ayın 15'inden sonra tekrar sektörün normale gelmesini bekliyoruz"

"Aşıyla beraber sektör rutin gidecektir"

ADANA - Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, satışları neredeyse tamamen duran ikinci el araç piyasası için, "Her yıl olduğu gibi sektör yıl sonu ve başında durur sonrada normale döner. İnşallah bu aşıyla beraber sektör rutin gidecektir. Ayın 15'inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle '0' araç üretiminin kontrollü başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca rağbet arttı. Bu sefer de ikinci el araç fiyatları kontrol edilemeyecek duruma gelerek '0' fiyatını geçmeye başladı. Bazı modellerde ise fiyatlar neredeyse 3 kat arttı. Ancak satışları aşırı fiyat artışı nedeniyle duran ikinci el araç piyasasında son dönemde fiyatlarda yüzde 5-10 seviyesinde geriledi.

"Bundan sonra o çok yükselişler olmayacak"

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada ayın 15'inden sonra sektörün rutine döneceğini belirterek, "Sektör çok durgun. Bu hem pandemiden dolayı hem de her sene sektör yıl sonu ve başında durur. Pandemi döneminde çok aşırı bir yükselme olmuştu ve şuanda fiyatlarda yüzde 5-10 arasında gerileme oldu. Ciddi bir durgunluk var. Sektör bu durumda. Ancak ayın 15'inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra o çok yükselişler olmayacak. Rutin bir yükseliş olur. Alış ve satışlar normale döner" diye konuştu.

"Satışlar normal rutinde gidecek"

Artık sektörde fahiş fiyat artırımlarının olmayacağını da aktaran Güveloğlu, korona virüs aşılarının vurulmaya başlamasının da olumlu olacağını kaydederek, "Öncesinde galericiler arabalarını galerilerde sergilememeye başlamışlardı. İnternet sitelerine koymamaya başlamışlardı. Artık bu yavaş yavaş normale bindi. Bu arabalar alınıp satılacak çünkü ihtiyaç. Aşıdan sonra sektör rutin gidecek. Aman aman bir yükselişler olmayacak. Normal rutinde gidecek" ifadelerini kullandı.

"Sektör önümüzdeki aylarda hız kazanacak"

Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Güveloğlu, "Öyle eskisi gibi fahiş artışlar olmayacak. İhtiyacı olan alacak, ihtiyacı olan satacak. Çok ciddi bir düşüş beklenmesin olmayacak. Çok ciddi yükselişte olmayacak. Normal seyrinde gidecek. Her yıl olduğu gibi sektör yıl sonu ve başında durur sonrada normale döner. Sektör önümüzdeki aylarda hız kazanacak. İnşallah bu aşıyla beraber virüs gitmiş olur ve otomobil sektörü hız kazanacak" şeklinde konuştu.

İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek
İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek
İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek
İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek

Esnaf Odası, Koronavirüs, Otomobil, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek - Son Dakika Ekonomi


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