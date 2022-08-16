İkinci el araç satışlarında yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine ilişkin bilgi verildi. İkinci el araç satışlarında yeni düzenleme! İkinci el araç satışları yasaklandı mı? İkinci el araç satışlarında son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI YASAKLANDI MI?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerinin aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiğine işaret edilerek, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen söz konusu değişikliğin yapıldığı belirtildi.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA SON DURUM NE?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hükümlere vurgu yapılan açıklamada, şu hususlara dikkati çekildi:

"İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023'e kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacak. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecek."

KRİTİK TARİH 15 EYLÜL

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin halihazırda kendi adlarına tescilli taşıtların 15 Eylül'e kadar satılabilmesine imkan sağlandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül'e kadar gerçekleşmemesi halinde, bunların pazarlanması ve satışının da ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacağı kaydedildi.

BİREYSEL SATIŞLARA KISITLAMA GETİRİLMEDİ

Açıklamada, nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının bu düzenlemenin dışında olacağı ifade edilerek, "Ancak, nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemenin kapsamına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzenlemeyle yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirilmiştir. Kamyon, otobüs, kamyonet ve benzeri taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılacak tüm satışlar ile pazarlama faaliyetleri bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir."

DÜZENLEME 6 AY UZATILABİLİR

Açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışının da bu kısıtlama kapsamında değerlendirileceği kaydedilerek, "Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik Bakanlıkça satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile saha denetimlerinin artırılacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetlerin derhal işleme alınacağı bildirildi.

Düzenlemeyle halihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, yönetmelik hükmünün 1 Temmuz 2023'e kadar geçici bir süre yürürlükte kalacağının altı çizilen açıklamada, Bakanlıkça, piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulamasının 6 aya kadar uzatılabileceği bilgisi verildi.