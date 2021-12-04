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İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor! - Son Dakika

İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!

04.12.2021 10:19
İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!

İstanbul'da yaşayan Mustafa Keskin isimli vatandaş, 9 yıl önce aracını satılığa çıkardı. Araca talip olan Ahmet G. isimli şahıs, "Altınları bozdurup paranı ödeyeceğim" dedikten sonra bir daha ortalıkta görünmedi. Mağdur vatandaş Keskin, 9 yıldan bu yana parasının peşinde koştuğunu söylüyor.

İstanbul'da 9 yıl önce aracını satmak için anlaştığı şahsa aracını teslim eden ancak bir daha parasını alamayan Mustafa Keskin isimli vatandaş, yıllardan bu yana mahkeme mahkeme geziyor.

PARAYI ALMADAN NOTER SATIŞI YAPTI

Aracın parasını almadan noter satışı yaptıklarını ve aracını alan Ahmet G'nin aracın parasını ödemek için altın bozdurma bahanesiyle aracını alarak bir daha da geri getirmediğini belirten Mustafa Keskin, mağduriyet yaşadığını belirterek mahkemenin 9 yıldır sonuçlanmadığını söyledi.

"DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Kendisini dolandıran kişinin seri dolandırıcı olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Keskin, başkalarının da aynı akıbeti yaşamamasını için yetkililerin gerekeni yapmasını istedi. Konuyla ilgili olarak 2013 yılında şüpheli Ahmet G, hakkında İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede "dolandırıcılık" suçundan dava açılırken, 9 yıldır görülen davada sonuç çıkmadı.

KESKİN'İ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Ahmet G, mahkemedeki ifadesinde Mustafa Keskin'i tanımadığını olayla ilgisinin bulunmadığını belirtirken, müşteki Mustafa Keskin, suç tarihinde şüpheli Ahmet G'yi ve yanında ismini bilmediği şahsın yeğeni olduğunu ve aracın satışıyla ilgili Gaziosmanpaşa 10. Noterinde sözleşme yaptıklarını, Ahmet G'nin evinden altınları alıp bozdurmak için aracını alarak bir daha dönmemek üzere kayıplara karıştığını söyledi.

"ALTINLARI BOZDURUP PARAYI ÖDEYECEĞİM" DEDİ

Ahmet G'inin aracın parasını ödemek için altın bozdurma bahanesiyle aracını aldığını anlatan Keskin, "2012 yılında sıkışıklıktan dolayı aracımı satmaya karar verdim. Günlerden Cuma günü Ahmet isimli şahıs bana ulaşarak gün içinde görüştük pazarlığımızı yaptık. Akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde buluştuk. Noterin kapanma saati yaklaştığı için biraz acele ettik. Nakit paramı almadan noterde satışı gerçekleştirdik. Çıkışta bana altın bozduracağını, altınları bozdurmadığı için nakdi olmadığını, altınları bozdurup geleceğini söyledi. Yanında bir kişi daha vardı. İki kişi idiler ben de kendilerine güvendim, tamam dedim. Yola çıktık beni 10-15 dakika dolaştırdılar daha sonra bir kafede yanında bana yeğeni olarak tanıttığı kişiyle beklemeye bıraktı. Bu süre içinde aracı alıp gitti. 10-15 dakika sonra tekrar aradı. Şu kadar eksik var vs beni oyalamaya devam etti. Bir süre sonra da yanında da bekleyen kişi beni bırakıp kaçtı. Sonra Ahmet isimli şahsı aracımı alan kişiyi aradım parayı alamadık. Daha sonra arkadaşım gitti buldu. Ona 'Satışı yaptık artık bir şey iddia edemezsin' dedi. Sonra iletişime geçemedik. O günü karakola giderek kendisinden şikayetçi olarak ifademi verdim. 2013 yılında dava açıldı. Daha sonra öğrendiğimize göre Ahmet bey seri dolandırıcı çıkıyor. 9 yıl geçmesine rağmen bir sonuç alamadık. Ben adalet istiyorum. Mahkeme yüzleştirme istiyor. Bu şahıs yakalanıp serbest bırakılıyor. Noterde görüntülerimiz var. 'Mustafa Keskin'i tanımıyorum' diyor, beni tanımıyorsan benimle alış veriş yapıyorsun imzan var kimliğin belli" dedi.

ARACIN O ZAMANKİ DEĞERİ 9 BİN TL

Davanın 9 yıldır sürdüğünü kaydeden Keskin, "Mahkemece 9 yıldır hiç somut adım atılmadı. Sürekli mahkeme erteleniyor, 9 yıldır sürüyor. Şu ana kadar 16-17 celse gerçekleşti dava bir türlü sonuçlanamıyor. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu konuda bir ben değilim en azından bu kişinin daha fazla kişileri dolandırmasına devletimiz izin vermesin. Aracımın değeri o zaman 10 bin TL idi. 10 bin TL karşılığında anlaştık aracı noterde teslim ettim paramı alamadım" diye konuştu.

'Altınları bozdurup paranı ödeyeceğim' diyerek ikinci el aracı aldı, bir daha da ortalıkta görünmedi
İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!

Mustafa Keskin, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor! - Son Dakika
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