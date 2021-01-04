İkinci el araçlarda hava yastığı tehlikesine dikkat! - Son Dakika

İkinci el araçlarda hava yastığı tehlikesine dikkat!

04.01.2021 13:13
İkinci el araçlarda hava yastığı tehlikesine dikkat!, System.String[]

Pilot Garage, ikinci el otomobillerde hava yastığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Pilot Garage, ikinci el otomobillerde hava yastığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Araç fiyatlarındaki artış sebebiyle daha düşük fiyata sahip hasarlı araçlar, doğru şekilde onarılmadan satışa çıkarılıyor.

Hasar kaydı geçmişi ve değişen-boyanan kaporta aksamından bağımsız olarak hava yastığı konusuna kuşkuyla yaklaşılması gerektiğine dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Hiçbir değişeni, boyası olmayan bir araç alttan yürüyen aksama darbe alarak da hava yastığı açabilir. Bu yıl ikinci el araç pazarındaki hızlı sirkülasyon, işi otomobil alım-satımı olmayanların da iştahını kabarttığı için, artan fiyatların etkisiyle daha uygun fiyatlı algısı yaratan hasarlı araçların onarılıp tekrar satışa çıkmasına sebep oldu. Fakat onarımların birçoğu yanlış, ihmaller yüksek ve maliyeti düşürmek için çoğunlukla hile yoluna başvuruluyor. Hava yastığı patlamış bir aracın kokpitini tamamen değiştirmek maliyeti artırıyor ve onun yerine kaplama yoluna gidiliyor. Bir aracın torpidosunu kaplamak, bir daha hava yastığının açılmamasına sebep oluyor. Hava yastıkları ve tüpleri çok pahalı olduğu için, yerine köpük, çocuk bezi, zıbın gibi malzemeler koyuluyor ve araç beynine giden sinyaller dirençlerle kesilerek patlamamış gibi gösteriliyor. Emniyet kemeriyle eş zamanlı çalışan hava yastığı sistemindeki arızaları gizlemek için yine emniyet kemeri sargılarındaki sensörler hilelerle kandırılıyor. Bu tarz durumları vatandaşımızın basit kontrollerle tespit etmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Birçok oto ekspertiz noktası hava yastığı konusunda yetersiz

Tespiti yapılamayan patlamış hava yastıklarının, araç sahiplerini ve araçla seyahat edecek yolcuların hayatını riske attığını ve olası bir kaza anında ölümcül etkilere sebep olacağını ifade eden Emre, birçok oto ekspertiz noktasında halen en kapsamlı ekspertiz işleminde dahi hava yastığı kontrolünün yapılamadığını söyledi ve "Hava yastığı kontrolü teknik anlamda bilgi ve beceri gerektiren bir işlem. Çoğu oto ekspertiz firması, halen hava yastığı kontrolünü gerçekleştiremiyor. Bizler mikroskobik kameralar ve bu konuda teknik eğitim almış, uzun yıllar bu konuda tecrübe edinmiş uzman kadroyla hava yastıklarının kontrolü yapıyoruz. Her ikinci el araca, hata sıfır kilometre araçlara dahi kuşkuyla yaklaşıyoruz. Aynı şekilde araç satın almayı düşünen vatandaşımız da satın almayı düşündüğü her araca şüpheyle yaklaşarak, kurumsal ve kendini kanıtlamış oto ekspertiz noktalarında kapsamlı ekspertiz işlemi yaptırmalı" dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil İkinci el araçlarda hava yastığı tehlikesine dikkat! - Son Dakika


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