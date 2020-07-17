İkinci el araçlarda 'Opsiyon' oyunu - Son Dakika

İkinci el araçlarda 'Opsiyon' oyunu

Son dönemde vatandaşlar ikinci el araç alımına yöneldi.

Son dönemde vatandaşlar ikinci el araç alımına yöneldi. Bazı uyanık satıcılar bu talebi fırsat bilerek internet üzerinden araç değerinin çok üstünde fiyatlar yazıyorlar. Ayrıca söz konusu ilanlara 'opsiyon alınmıştır' şeklinde not düşerek daha fazla para koparmayı amaçlıyorlar. Söz konusu iddialar hakkında konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç fiyatlarını bu işi merdiven altı yapanların fiyat artırmak için bu tip yollara başvurduğunu doğruladı.

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İkinci el araç piyasasında ise fahiş fiyatlı ilanlar son dönemde dikkat çekiyor. Yoğun araç talebine karşılık mesleği araç alım-satımı olmayan kişiler, internette fiyatları artırmaya çalışıyor. Bazı araç ilanlarına 'opsiyonlanmıştır' yazılarak fiyat artırma oyunu yapılıyor. Söz konusu bu iddialar üzerine açıklamalar yapan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, söylentileri doğruladı. Ertemel, talep artışını fırsat bilen kişilerin, internet üzerinden araç değerinin çok üstünde fiyatlar yazdıkları söyledi. Satıcıların, opsiyon oyunuyla satılık aracın asıl değerinden fazla teklif almasını amaçlıyor.

"MESLEK DIŞINDA OLAN KİŞİLERİN SATIŞ YAPMASI, FİYATLARI ARTIRIYOR"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertemel ikinci el araç fiyatlarını bu işi merdiven altı yapanların arttırdığının altını çizerek, mesleği araç-satımı olmayan kişiler tarafından satılan araçların fiyatlarının, galeride satılan araba fiyatlarını geçtiğini kaydetti.

"VATANDAŞ SIFIR ARABA ALIP YÜKSEK FİYATLA İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARIYOR"

İkinci el araçlardaki fiyat artışlarının nedenleriyle ilgili konuşan Ertemel, meslek dışında olan kişilerin otomobil firmalarından sıfır araçları satın alıp daha sonra internet üzerinden yüksek bedellerle satmaya çalıştıklarını söyledi. Ertemel, bu fiyatları gören diğer satıcılarında kendi araçlarına hayali bedel belirlediklerini kaydetti.

"2019 YILINDA SATILAN İKİNCİ EL ARAÇLARIN 7 MİLYON CİVARINDA"

Fiyatları düşürmeye çalıştıklarını belirten Ertemel, "İkinci el otomobil alacaklar, bunu galeriler veya güvenilir firmalar tarafından yapsınlar. Bu işi meslek edinip fiyatları artıranların tespit edilmesi gerekiyor. Fiyatı yüksek gösterip opsiyonlanmıştır diye yazıp alıcıları o fiyata ikna ediyorlar. Mesleği araç alım satım olmayanlar, bizim işimizi yaptıkları için fiyatlar yüksek. Maliye Bakanlığının bu konuya el atması gerekiyor. 2019 yılında satılan ikinci el araçların 7 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. İnternet ortamından yapılan satışları kayıtsız yapılıyor. Bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Satışlar güvenli olsun" diye konuştu.

(İHA)

Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci el araçlarda 'Opsiyon' oyunu - Son Dakika
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