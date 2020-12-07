İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir - Son Dakika

İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir

07.12.2020 12:50
İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir, System.String[]

Koronavirüsle ikinci el otomobillere artan talep hileleri de beraberinde getirdi.

Koronavirüsle ikinci el otomobillere artan talep hileleri de beraberinde getirdi. Oto bakım ve oto onarım firmasının servisler ve lojistik genel müdür yardımcısı Bülent Şanlı, "Orijinal diye satılan arabalarda yapılan hileler kullanıcının hayatına mal olabiliyor. İkinci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınması gerekiyor" dedi.

Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırdı. Bu durum ise ikinci el araç piyasasında hareketlenmeye neden oldu. Bu hareketlenme piyasada satıcıların hileye yönelmesini de beraberinde getirdi. Hasarsız, değişensiz, boyasız diye satışa sunulan birçok araçta, ölüme götürecek hileler olduğuna dikkat çeken Auto King Servisler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı, vatandaşa araç satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Şanlı, "2'nci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınmalı. Kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı kişiler hayatlarını kaybedebiliyor. İki araba birleştirilerek orijinalmiş gibi satılıyor, air bag açmış araçlar 500 liralık hileli onarımla tekrar piyasaya sürülebiliyor" diye konuştu.

İKİ FARKLI ARAÇ BİRLEŞEREK ORJİNAL DİYE SATILIYOR

Her aracın kazaya karışabileceğini ve bu kazalar sonucunda ağır hasarlar meydana geldiğini dile getiren Şanlı, "Bir araç arkadan hasar aldığında; önü hasarlı arkası hasarsız bir başka araçla, hatta kendi renginde bir başka araçla birleştirilerek orijinal diye satılabiliyor. Burada kullanıcıları bazı riskler bekliyor. Uygun standartlarda yapılmayan araç onarımları ve birleştirmeleri sonucu kullanıcılar hayati riskle karşılaşabiliyorlar. Bir kaza sırasında aracın orijinal fabrikasyon kaza direncine karşı aynı şiddette kazalara karışması durumunda ne yazık ki içerideki kişiler bu kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı hayatlarını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

İki aracın birleşmesinin gözle anlaşılamayacağını söyleyen Şanlı, "Bu uzmanlık gerektiren bir konudur. Ekspertiz noktalarında bunları teyit ederek içiniz rahat bir şekilde araç alabilirsiniz" dedi.

ARACIN PUNTA NOKTALARINA DİKKAT!

Aracın boya kalınlık ölçümlerinin orijinal fabrika değerinde çıkmasının kati surette aracın hasarsızlığını göstermediğini söyleyen Şanlı, "Mutlaka boya kalınlık ölçümünün yanı sıra aracın punta noktalarına bakılmalıdır. Kaputu açtığımızda aracın fabrikasyon imalatı sırasında çekilmiş olan orijinal megeslerinin, air baglerinin kontrollerinin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK KİLOMETRE HİLESİ

Araç satın alırken düşük kilometreli olmasına vatandaşın dikkat ettiğini söyleyen Şanlı, satıcıların  aracın kilometresiyle de oynayabileceğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Araçlar muayene istasyonlarına götürülerek, uygunluk testinden geçiriliyor. Bu muayene sırasında araçların kilometreleri sisteme işleniyor. Tramer sorgusunun yanında muhakkak araç kilometrelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar uzman ekspertiz noktalarında tespit edilebilir. Bir araç fazla kilometre yapabilir ancak yetkili ve özel servislerde bakımları rutin olarak aksatmadan yaptırılmışsa, kullanılan parçaları fatura ile ibraz edilebiliyorsa, yüksek kilometreli araç alınmasının da hiçbir riski söz konusu değildir."

EKSPERTİZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Aracın eksper kontrolünden geçme süreci hakkında bilgi veren Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekspertiz noktalarına araç geldiğinde aracın önce kaporta boya testleri yapılır. Boya kalınlık ölçümlerinin yanında aracın orijinal koordinatlarını etkileyecek bir hasara karışıp karışmadığı analiz edilir. Bu konuda aracın motor içinden tutun, bagaj havuzuna varıncaya kadar; şase bağlantı noktaları, aracın ana iskeleti, titizlikle uzman ekipler tarafından kontrolden geçirilir. Aracın motor performans testinin yapılabilmesi için dyno denilen test cihazlarına bakılır. Aracın üreticinin tavsiye ettiği beygir gücü ve performansı dikkate alındığında mevcut kilometre yıl ve yaşa göre yıpranma seviyelerinin derecesi tüketiciye anlatılır. Bu doğrultuda tüketicinin en çok önem verdiği konulardan bir tanesi sektörde yaşanan suistimaller nedeniyle özellikle aracın kaporta boyasında ortaya çıkabilen bu tip olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaktır."


- Karaköse
İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir
İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir
İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir
İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Koronavirüs, Ekspertiz, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araçlardaki hilelere dikkat; ölüme sebep olabilir - Son Dakika Ekonomi


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