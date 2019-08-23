Son Dakika Haberleri: İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı
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İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı

1 saat önce

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1,5 milyon kişi yararlandı.

İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı, System.String[]

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1,5 milyon kişi yararlandı.

PTT, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:25 
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