İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı
1 saat önce
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1,5 milyon kişi yararlandı.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1,5 milyon kişi yararlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:25
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