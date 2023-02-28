'6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesini ihlal eden 36 işletmeye 16 milyon lira ceza - Son Dakika
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'6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesini ihlal eden 36 işletmeye 16 milyon lira ceza

28.02.2023 13:32
'6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesini ihlal eden 36 işletmeye 16 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden 36 işletmeye 15 milyon 900 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden 36 işletmeye 15 milyon 900 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığından, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde pazarlama ve satış kısıtlamasında yapılan denetimlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, denetimler sonucunda İzmir'de 6 işletmeye toplam 3 milyon 271 bin lira, Ankara'da 6 işletmeye toplam 2 milyon 974 bin lira, Samsun'da bir işletmeye toplam 3 milyon 495 bin lira, İstanbul'da 4 işletmeye toplam 927 bin 350 lira, Kayseri'de 2 işletmeye toplam 934 bin lira, Bursa'da 2 işletmeye toplam 886 bin lira, Konya'da 2 işletmeye toplam 710 bin lira, Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656 bin lira, Kocaeli'de 2 işletmeye toplam 523 bin lira, Balıkesir'de 2 işletmeye toplam 400 bin lira, Antalya'da 2 işletmeye toplam 400 bin lira, Sakarya'da bir işletmeye toplam 300 bin lira, Eskişehir'de bir işletmeye toplam 200 bin lira, Denizli'de bir işletmeye toplam 124 bin lira, Manisa'da bir işletmeye toplam 100 bin lira olmak üzere olmak üzere toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edileceği ve söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında Ticaret Bakanlığınca aynı şekilde idari para cezası tatbik edileceği vurgulandı.
Kaynak: İHA
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Ticaret Bakanlığı, Balıkesir, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesini ihlal eden 36 işletmeye 16 milyon lira ceza - Son Dakika
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