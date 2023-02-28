Ticaret Bakanlığı , '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden 36 işletmeye 15 milyon 900 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

'6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesini ihlal eden 36 işletmeye 16 milyon lira ceza kesildi

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