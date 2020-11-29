İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok - Son Dakika

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok

29.11.2020 15:18

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok Eskişehir araba pazarı günlerden pazar olmasına rağmen durgun geçerken alıcılar fiyatlardan, satıcılar ise müşteri azlığından dert yandı İkinci el araba fiyatlarını deyim yerindeyse "uçtuğu" son günlerde, arabalarını pazara çeken satıcılar umduğunu bulamadı.

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok

ESKİŞEHİR - Eskişehir araba pazarı günlerden pazar olmasına rağmen durgun geçerken alıcılar fiyatlardan, satıcılar ise müşteri azlığından dert yandı

İkinci el araba fiyatlarını deyim yerindeyse "uçtuğu" son günlerde, arabalarını pazara çeken satıcılar umduğunu bulamadı. Artan vaka sayıları ve kısıtlamalar araba pazarına da yansıdı. Satıcılar müşteri yokluğundan, alıcılarda yüksek fiyatlardan dolayı pazara gelen çoğu kişi eve eli boş döndü.

"Normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır"

Aracını satmak için pazara gelen Cumali Ülgün, fiyatların yüksekliğini pandemiye ve araç alıp satanlara bağladı. Başka bir araç satıcısı Gökhan Söğütoğlu ise, uçuk fiyatları "Benim arabam daha çok eder kısır döngüsü" olduğu için yüksek olduğunu söyledi. Söğütoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi; "Biraz pazara dolaştım, geçen seneye göre fiyatlar biraz yüksek. Sürekli insanları bakıyorlar, fiyatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yükseltiyor. Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseliyor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır."

"Diğer araçlara baktığımızda daha uygun bir fiyat yazdım"

Bir başka satıcı olan Serdar Açıkel, herkesin fazla fiyat yazdığını, bu durumu değiştirmek için kendi aracına ederinin daha altında bir fiyat yazdığını dile getirdi. Açıkel; "32.500 TL fiyat yazdım, diğerlerine bakarak daha uygun bir fiyat bence. Pazara gezdik dolaştık çok uçuk fiyatlarla karşılaştık, satıcılar çok eski araçlara bile 35-40 bin lira fiyat yazmışlar. Yürüyenine, fenni muayenesine, şanzımanına bakarak bu fiyatı yazdım. Bence bu fiyatı hak ediyor, daha az bile dedik bence aracın fiyatına" diye konuştu.

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok
İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok
İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok
İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok - Son Dakika Ekonomi


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