İkinci el araçta ilan dolandırıcılığına son: KontrolEdelim.com - Son Dakika

İkinci el araçta ilan dolandırıcılığına son: KontrolEdelim.com

13.10.2020 17:10
İkinci el araçta ilan dolandırıcılığına son: KontrolEdelim.com, System.String[]

İkinci el araç satın alımında alıcıların yaşadığı kaygıların ortadan kaldırılması için emekli emniyet mensupları, askerler ve özel harekatçıları bünyesinde bulunduran KontrolEdelim.com online ilan kontrol hizmeti sunuyor.

İkinci el araç satın alımında alıcıların yaşadığı kaygıların ortadan kaldırılması için emekli emniyet mensupları, askerler ve özel harekatçıları bünyesinde bulunduran KontrolEdelim.com online ilan kontrol hizmeti sunuyor.

Satın alınmak istenen aracın, ilanda görülenin dışında gizlenen bir kazası veya hasarı olup olmadığını öğrenmek için geliştirilen bu uygulama ile aracın kontrolünün yerinde yapılması sağlanıyor ve ilan dolandırıcılığının önüne geçiliyor.

Online ilan kontrol hizmeti olarak dünyada bir ilki gerçekleştiren KontrolEdelim.com'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun internet üzerinden görüp beğenerek satın almak istediğiniz aracı sizin yerinize kontrol ediyor, detaylıca fotoğraflayıp kapsamlı ekspertiz yaptırarak tüm raporları anında sizlere gönderiyor" denildi.Yönetim kadrosunda emekli emniyet mensupları, askerler ve özel harekatçılar bulunduran KontrolEdelim uygulaması dünyada bir ilke imza atarak Türkiye'nin her ilinde ikinci el araç satışlarında yaşanan ilan dolandırıcılığına karşı ilan kontrol hizmeti veriyor.Türkiye'de günlük 23 bin olmak üzere yıllık 8 milyonun üzerinde aracın el değiştirdiğini vurgulayan KontrolEdelim Yönetim Kurulu Başkanı Yesugay Aksakal, ikinci el araç piyasasının bu kadar hızlı olduğu dönemde bilgi birikimi ve tecrübesi en üst seviyede emekli olan güvenlik güçlerinden tüm Türkiye'de yaklaşık 140 kişilik bir istihdamla ikinci el araç satın almak isteyen müşterilerini kötü niyetli dolandırıcılardan koruduklarını vurguladı.Yesugay Aksakal, sadece 399 TL karşılığında KontrolEdelim.com'dan ilan kontrol ve ekspertiz hizmeti satın alan kullanıcıların hiç yorulmadan oturdukları yerden Türkiye'nin herhangi bir ilinden satın almak istedikleri araç ile ilgili en gerçek ve doğru bilgiye ulaştıklarını belirterek, "Müşterilerimiz araç satın almaya giderken sadece telefonda duyduklarına inanarak hareket etmiyor, KontrolEdelim sayesinde satın almak istediği aracın gerçekte ne durumda olduğunu net bir şekilde görebiliyor" dedi.Aksakal, artık şehir dışından araç alacakların o şehirde tanıdık bulmaya çalıştıklarına son verdiklerini vurguladı.2017 yılından itibaren yazılımdan personel eğitimlerine kadar her konuda özenle çalıştıklarını belirten Emekli Emniyet Müdürü Yesugay Aksakal, "Her hizmetin bir ihtiyaçtan doğduğunu bilerek çevremizdeki bireysel kişilerin ve kurumsal firmaların özellikle ikinci el araç alırken yaşadığı sıkıntılar sonrasında bizlerden destek istemesiyle bu işe başladık. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İstanbul Oto Galericiler Odası ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği'nin de desteklediği KontrolEdelim.com'un şimdiye kadar yüzlerce müşterisini hayal kırıklığından ve dolandırıcılıktan kurtardık" dedi.İkinci el araç satın almak isteyenler ilan kontrol hizmetinden nasıl yararlanacak?KontrolEdelim.com hizmetlerinden faydalanmanın çok kolay olduğunu belirten şirket yöneticilerinden Berkman Ayhan, "Hem web sitemiz hem de mobil uygulamalarımız tamamen kullanıcı dostu ara yüzlere sahipler" dedi ve ekledi: "KontrolEdelim.com web adresimize girerek ya da Kontroledelim mobil uygulamamızı indirerek dört adımda satın almak istediğiniz aracın ilanını bize gönderebilirsiniz. Satın almak istediğiniz aracın ilan linkini web ya da mobil uygulama üzerinde belirtilen yere yapıştırın, ilanın bulunduğu il ve ilçeyi seçin, ekspertiz isteyip istemediğinizi belirtin ve ödeme işlemini tamamlayın. Hepsi bu kadar… "Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra satın almak istediğiniz aracın ilanı otomatik olarak aracın bulunduğu lokasyona en yakın uzman personelimize gidiyor. Gerekli eğitimleri yüz yüze almış, konusunda uzman sözleşmeli personelimiz gönderilen ilandaki araç satıcısıyla iletişime geçerek aracı bulunduğu lokasyonda incelemeye başlıyor. "Ruhsat ve araç üzerindeki şase numaraları ve ruhsat sahibi doğrulamaları yapıldıktan sonra aracın detaylı fotoğraflarını çekiyor. Fotoğraflama işlemi vuruk, kırık, çizik ve hasarlı parçalar başta olmak üzere tüm parçaların tek tek çekilmesiyle tamamlanıyor. "Daha sonra anlaşmalı olduğumuz en yakın TS13805 yetki belgesine sahip kurumsal ekspertiz firmasının şubesinde kapsamlı ekspertiz yaptırarak araç ile ilgili tüm bilgileri, fotoğrafları ve raporları anında size gönderiyoruz. "Tüm bu işlemler araç sahibinin müsaitlik durumuna göre maksimum 2 saat içerisinde gerçekleşiyor. Gelen raporları hem web sitemiz üzerinden, hem mobil uygulamalarımız üzerinden hem de mail adresinizden istediğiniz zaman inceleyebiliyorsunuz."Yüzde 100 müşteri memnuniyeti anlayışıyla çalıştıklarını belirten şirket yöneticilerinden Berkman Ayhan, çağrı merkezinin tüm ilan kontrol işlemlerinden sonra müşterilerine memnuniyet aramaları gerçekleştirdiklerini vurgulayarak gelen raporlar ve fotoğraflarda anlaşılmayan ya da eksik kalan bir nokta olduğunda tüm bu işlemleri ücretsiz olarak tekrarladıklarını belirtti. Ayhan, kontrol ettikleri her aracın sorumluluğunu aldıklarını ifade ederek, "Hizmet verdiğimiz tüm lokasyonlarda tamamen aynı eğitimlerden geçmiş personellerimiz ve aynı ekspertiz firmasıyla çalışıyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Dolayısıyla bu da faaliyet gösterdiğimiz tüm şehirlerde müşterilerimize verdiğimiz hizmetin aynı kalitede olmasını sağlıyor. Müşterilerimiz İstanbul'da bulunan bir aracı da kontrol ettirse, Iğdır'da bulunan bir aracı da kontrol ettirse fark etmiyor. "Yapılan işlemlerin tamamı aynı oluyor, aynı özveriyle ve aynı kalitede yapılıyor. Özellikle pandemi sürecinde iş yoğunluklarının artması sebebiyle sadece bireysel kullanıcılar değil oto alım satımı yapan kurumsal firmalar ve galeriler de zaman kazanmak için yoğun olarak bizden hizmet satın alıyor. "Çoğu zaman kendi bünyelerinde sadece araç bakıp gelmesi için personel bulunduran galerilerin artık uygun ve hesaplı araba bulduklarında adeta zamanla yarıştığını görebiliyoruz. Kendi personellerini göndererek saatlerce, günlerce vakit kaybetmek yerine KontrolEdelim'den hizmet alarak şehir dışındaki bir arabaya 1-2 saat içerisinde baktırıp, araç sahibine kaporasını gönderebiliyor. "Hatta aynı gün aracı kendileri adına satın alıp noterin kapısından anlaşmalı olduğumuz lojistik firmasının çekicilerine yüklüyoruz ve hiç kilometre yapmadan sigortalı bir şekilde kendilerine araçlarını teslim ediyoruz. Üstelik tüm bu işlemleri kendileri yapsalar harcayacakları bedelin yarısından daha az bir maliyetle araçlarına sahip oluyorlar."İkinci el araç satın almak isteyenler için ilan kontrol hizmeti sunan KontrolEdelim uygulamasına kontroledelim.com ve App Store ile Google Play Store'dan ulaşılabiliyor. (Fotoğraflı)


İkinci el araçta ilan dolandırıcılığına son: KontrolEdelim.com
İkinci el araçta ilan dolandırıcılığına son: KontrolEdelim.com

İstanbul, Türkiye, Aksakal, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araçta ilan dolandırıcılığına son: KontrolEdelim.com - Son Dakika Ekonomi

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