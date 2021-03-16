İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti - Son Dakika

İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti

16.03.2021 11:00

İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun ettiTÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek ekonomiye kazandırılması için belirlenen kurallar hem vatandaşı hem esnafı memnun etti.

İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek ekonomiye kazandırılması için belirlenen kurallar hem vatandaşı hem esnafı memnun etti. Esnaf, uygun fiyatlar sayesinde daha kolay satış yapacağını söylerken, vatandaşlar, güvenilir ikinci el telefon alma imkanının avantajlı olacağını ifade ettiler.

TSE tarafından kullanılmış cep telefonlarının yenilenip ekonomiye kazandırılması ve güvenli biçimde kullanılması amacıyla 'İş Yerleri- Cep Telefonu (İkinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar' standardı yayınlandı. Cihazların onarılması veya değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesi için belirlenen kurallar hem vatandaşı hem esnafı memnun etti. 'Yenilenmiş ürün' ibaresiyle satışa sunulacak ürünlerin elektronik kimlik bilgilerinin değişmeyeceği açıklanırken, önceki kullanıcıya ait tüm verilerin yok edileceği ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının tespitinin yapılacağı açıklandı.

'İSRAFA KARŞIYIZ'

Elektronik ürün satışı yapan Engin Tarhan, onarılarak yenilenmiş telefonun devlet güvencesine alındığını belirterek, Satış yaparken de zorluk çekmeyiz. İnsanlar bu uygulamada telefonu görecek, yenilenmiş olduğunu bilerek satın alacak. Bizler de karlı çıkacağız. Onarım işleminin ardından deneme süreleri oldukça önemli dedi. Mevcut ürünleri yenilemenin daha faydalı olacağını savunan Tarhan, böylelikle sıfır ürün yerine 'sıfır ayarında onarılmış ürün'ün satışının yapılacağını, böylelikle fiyatın da oldukça düşeceğini söyledi. Tarhan, Ucuza sattığımız için daha çok satış yapacağız. Telefonların kimlik doğrulaması yapılacak. Kayıp- çalıntı gibi ihtimallere dikkat ediyoruz. Belirlenen prosedürlere bağlı kalarak telefonları alacağız. İsrafa karşıyız. Bunun yıllardır peşindeydik. Çok şükür şu anki sistem sayesinde, cep telefonları çöpe gitmeyecek diye konuştu.

İkinci el cep telefonu satın alırken tedirginlik yaşadığını söyleyen Bilal Esen, Devlet güvencesinde olması vatandaş için çok iyi. Devletin bu duruma el atması çok iyi olmuş. İstediğimizi alabileceğiz dedi. Rıdvan Karahan da, Özellikle son zamanlarda telefon fiyatları çok yükseldi. Bu şekilde telefon fiyatları herkesin alabileceği seviyeye gelecektir diye konuştu.

İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti
İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti

Cep Telefonu, Esnaf, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti - Son Dakika


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