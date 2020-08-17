İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemi - Son Dakika

İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemi

İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemiTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini açıkladı.

İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemi, System.String[]

İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini açıkladı.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın yenilenmiş ürünlerin satışına yönelik son aşamaya gelen düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pekcan, söz konusu yasal düzenlemenin, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarının sağlanmasını amaçladığını söyledi. Pekcan, "Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli bir şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli bir şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

'12 AY GARANTİ ZORUNLU OLACAK'Pekcan, bu kapsamda kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebileceğine ve sertifikalı bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'ndan 'yenileme yetki belgesi' alarak faaliyette bulunacak olan yenileme merkezlerinin, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan 'alıcı' ve 'satıcı' kanalları oluşturabileceğini anlatan Pekcan, "Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında 'yenilenmiş ürün' ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak" dedi.

Pekcan, yönetmelik taslağında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak son aşamaya gelindiğini belirterek, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini kaydetti.

ANKARA,


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemi - Son Dakika
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