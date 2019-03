İkinci El'de Küçülme Sıfır Araç Kadar Olmayacak

açıklamalarda bulunan Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız otomobil piyasasının son durumunu, 2019 beklentilerini, yeni projelerini anlattı."Sıfır araç pazarı yüzde 35 daraldı ve 620 bin gibi bir satış rakamı gerçekleşti. İkinci el araç pazarında ise bir önceki senenin yaklaşık yüzde 5 üzerinde bir satış rakamı gerçekleşti. Her ne olursa olsun piyasada ikinci el araç pazarı inanılmaz bir şekilde büyümeye devam ediyor" diyen Emre Ayyıldız, "Bunun altında yatan temel nedenler Türkiye 'nin sahip olduğu 80 milyonluk nüfusun 30 yaşın altındakilerin toplam nüfusun yarısı olması. Aslında ulaşım ihtiyacı olduğu için ve insanların da bu ihtiyacı bir şekilde gidermeleri gerektiği için sıfır araç alamayanlar ya da belirli segment alamayanlar ikinci ele yöneliyorlar. O yüzden buradaki talep hep canlı" ifadelerini kullandı.Emre Ayyıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ocak ayı rakamları belli oldu. Sıfır araç pazarında 14 bin araç satıldı. Buna karşın aynı ay 500 bin ikinci el araç satıldı. Aralarındaki fark muazzam. Sektörün büyüklüğünü anlamak açısından bence güzel bir gösterge. Geçen seneye göre baktığınızda sıfır araç kadar olmasa da ikinci el araç pazarında bir daralma görüyoruz. Yılın tamamında sıfır araç kadar bir küçülmeyi beklemiyorum. Yine 5 milyonun da üzerinde bir adetle kapatacaktır.""77 BİN ARAÇ GÖRMEDEN SATIN ALINDI"İkinci el araçta en büyük sorun güven. İkinci el araç alırken mağdur olan çok insan var. Bu noktada da kurumsal şirketlere büyük rol düşüyor. İkinciyeni.com'un buradaki rolü hakkında konuşan Ayyıldız, "İkinci araç sektöründe 6 milyonun üzerinde pazara ulaşan bir büyüklükten bahsediyoruz. Ortalama araç fiyatlarını 50 bin lira diye düşünürsek 300 milyar liralık bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Türkiye'nin belki de en büyük sektörü. Ancak hiç regüle olmamış. Güven unsurunun ve şeffaflığın ön planda olduğu bir sektör. Bizim gibi kurumsal oyuncular da buradaki boşluğun farkına vardık ve yatırım yapmaya başladık. Bu oyuncuların sayısı artarsa sektörde bir alternatif olarak ortaya çıkacaklardır. ikinciyeni.com tam da bu ihtiyacı gidermeye çalışan bir marka. 350 bin üyeye ulaştık. Tamamen online site üzerinden satış yapıyoruz. Müşterilerimiz aracı görmeden teklif yapıyor ve satın alıyorlar. Tüm sistem cep telefonu üzerinden ve bilgisayar üzerinden yürüyor. Bakıldığında rakam ilginç gelecektir. Bugüne kadar müşterilerimiz arabaları görmeden 77 bin araç satın aldı. Bu muazzam bir rakam. Bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.ARAÇLARI SAATLİK KİRALAMAK ARTIK MÜMKÜNArtık bireysel, günlük araç kiralama yerine saatlik araç kiralamak da mümkün. Yani paylaşım ekonomisi araç kiralarken de gündemde olan bir konu. Bu konuda Garenta'nın MOOV adında bir inovasyonu var. Bu yeni uygulama hakkında bilgilendirmede bulunan Emre Ayyıldız şunları söyledi:"Otomotiv sektöründe üç tane ana gündem maddesi var. Bir tanesi elektrikli araçlar, biri mobilite, diğeri de araç paylaşım platformları. Araç paylaşım platformları özellikle Amerika 'da ortaya çıktı ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılmaya başladı. Türkiye'de bunu büyük çaplı ve her nokta arasında yapabilen tek şirket biziz. Burada ilkiz. Uygulama tamamen cep telefonu üzerinden çalışıyor. Uygulamayı indirdikten sonra en yakın mesafedeki aracı görüyorsunuz. Araca ister siz gidiyorsunuz isteseniz de ücretsiz olan vale uygulamamızı kullanarak araç size geliyor. Vale bagajdaki motorunu alarak aracı size bıraktıktan sonra başka bir müşteriye doğru yola çıkar. Aracın kapıları cep telefonu üzerinden açılıyor. Nasıl ki kendi arabanızı istediğiniz yerde bırakabiliyorsanız bu arabayı da istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Arabayı yine cep telefonu üzerinden kilitleyebiliyorsunuz. Enteresan dijital bir uygulama. İstanbul 'da her gün bin 500 tane araç bu şekilde kullanılıyor. Eylül ayında başladık ve müthiş bir talep gördü. Uygulama 255 bin kez indirildi. Birçok ilden talep var. Ancak önce İstanbul'da büyümeyi düşünüyoruz. Ardından diğer illere geçeceğiz." - Bursa