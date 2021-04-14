İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı - Son Dakika

İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı

14.04.2021 14:57
İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı, System.String[]

Eskişehir'de ikinci el giysi ve ayakkabı satan dükkanların satışları durma noktasına gelirken satıcılar, ikinci el eşya almayarak insanları belediyelerin giysi kumbaralarına yönlendiriyor, karın tokluğuna dükkanlarını açık tutuyor.

Eskişehir'de ikinci el giysi ve ayakkabı satan dükkanların satışları durma noktasına gelirken satıcılar, ikinci el eşya almayarak insanları belediyelerin giysi kumbaralarına yönlendiriyor, karın tokluğuna dükkanlarını açık tutuyor.

Korona virüs pandemisinin tüm sektörlere etkisi devam ederken, ikinci el giysi ve ayakkabı satan dükkanlar da bu durumun zararlarını hissediyor. Pandemi öncesinde öğretmenlere, mühendislere bile ikinci el kıyafet satabilen dükkanlar ve seyyar satıcılar, şimdi asıl hedef kitleleri olan işçilere bile satış yapmakta zorlanıyor. Pandemi yüzünden inşaat sektörünün yoğunluğunun azalması, alınan tedbirler çerçevesinde çevre dükkanların eskisi kadar iş yapmaması ve yaş kısıtlamalarının olması da ikinci el satan iş yerlerini olumsuz etkiledi. Karın tokluğuna dükkanlarını açan iş yeri sahipleri, bazen siftah bile yapamadıklarını, kendilerine gelen ve ikinci el eşyalarını elden çıkarmak isteyen insanları da belediyenin şehrin çeşitli yerlerine koyduğu giysi kumbaralarına yönlendirdiğini söyledi.

"10 TL kazanan lokantaya koşuyor"

İnşaat sektörünün yoğunluğunun azalmasından dolayı artık işçilere satışlarının azaldığını belirten ikinci el ayakkabı dükkanı sahibi Nail Zeytinbaş, sanayideki işlerin de azalmasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Pandemi döneminin dükkanlarını kapatma noktasına getirdiğini belirten Zeytinbaş, "Pandemi bizi kötü etkiledi, çünkü eşyalar ikinci el olduğundan insanlar hijyen açısından ellerine bile almak istemiyorlar. İnşaatlar yoğunken biraz işimiz oluyordu, ama o da bitti artık. Karın tokluğuna bile iş yapamıyoruz. 10 TL kazanan karnını doyurmak için lokantaya koşuyor. Ramazan'da işlerimiz daha da bitecek çünkü yaş kısıtlamaları var, bu kısıtlamalar bizi etkiliyor. İşleri bırakma noktasına geldik. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Kahvehaneler, lokantalar kapandığında bir çorba içip buradaki ikinci el dükkanları gezenler de olmayacak. Çevre dükkanlar kapanınca bize de etkisi oluyor" diye konuştu.

"Sıfır eşya alamıyoruz, ikinci el eşya fiyatları uygun"

İkinci el eşyalar satan bir seyyar satıcıdan ayakkabı satın alan mevsimlik orman işçisi Mehmet Canğezar, fiyatlarının daha düşük olmasından dolayı ikinci el eşya almayı tercih ettiğini aktardı. Canğezar satış yapmakta zorlanan ikinci el dükkanlar hakkında şunları söyledi:

"Yevmiye ile çalışıyoruz, gücümüz ancak buna yetiyor. 8-9 kişilik bir aileyiz, kalabalığız. Yenisini alacak gücümüz olmadığı için elbise ve ayakkabıyı ikinci el alıyoruz. Mevsimlik işçi olduğumuz için de durumumuz iyi değil. İkinci el satan yerler kapanırsa sıfır eşya almakta çok zorlanacağız." - ESKİŞEHİR

İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı
İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı
İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı
İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı

Koronavirüs, Eskişehir, Pandemi, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı - Son Dakika


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