İkinci el kıyafetlere yoğun ilgi - Son Dakika
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İkinci el kıyafetlere yoğun ilgi

6 saat önce

Ağrı'da ikinci el eşya satan dükkanlarda satılan ayakkabı ve kıyafetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Ağrı'da ikinci el eşya satan dükkanlarda satılan ayakkabı ve kıyafetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Ağrı'da vatandaşlar, son zamanlarda kentin birçok noktasında kurulan pazar ve ikinci el kıyafet satan dükkanlardan alışveriş yapıyor.


Çarşı merkezinde açtığı iş yerinde ikinci el kıyafet satan Ercan Aka, ikinci el kıyafet ve ayakkabıları başta İzmir ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlerden getirdiklerini, çoğu zaman da vatandaşların ilk başta beğenerek aldığı daha sonra giymekten vazgeçtikleri kıyafetleri toplayıp sattıklarını söyledi.


"Fiyatları daha uygun"


İkinci el ayakkabı ve kıyafetlere, kaliteli ve aynı zamanda ucuz olmasından dolayı yoğun ilgi olduğunu belirten Aka, "Bu eşyaları çoğunlukla büyük şehirlerdeki pazarlardan toplayıp getiriyoruz. Fiyatları daha uygun. Bir insanın aradığı bütün markaları burada bulabilirsiniz. Ürünün sıfır fiyatına göre yüzde seksen daha uygun satılıyor. Kaliteli ve ucuz olmasından dolayı da vatandaşların ilgi odağı oluyor" dedi.


"Çoğu giysi hiç kullanılmamış durumda"


Yaklaşık 15 yıldır ikinci el eşya alım satımı yaptığını ifade eden Aka, şöyle konuştu:


"İkinci el ayakkabının yanı sıra kıyafet de satıyoruz. Satışa sunduğumuz kıyafetlerin çoğu erkekler için. Genellikle iş pantolonu ve mont türü kıyafetleri satışa sunuyoruz. Getirdiğimiz kıyafetlerin çoğu hiç kullanılmamış durumda. Hepsi çok uygun ve kaliteli. Vatandaş buradan aldığı ikinci el bir ürünü iki yıldan fazla giyebiliyor."


İkinci el ayakkabı dükkanından alışveriş yapan müşterilerden biri ise yaptığı konuşmada, iki yıl önce kendisi için aldığı ayakkabıları hala kullandığını söyledi. Kızı için ayakkabı bakan müşteri, "Buradan aldığım ayakkabı ve kıyafetler çok kaliteli ve uygun fiyata satılıyor. Buradan alıp yıllarca kullanıyoruz. Kaliteli markaları daha uygun fiyata alabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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